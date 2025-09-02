Szeizmikus mérésekkel kutat zöldenergia után a Mol Százhalombattán

A mérések célja, hogy megvizsgálják, rejt-e a Dunai Finomító környezete olyan geotermikus adottságokat, amelyek hasznosítása fenntarthatóbbá teheti a finomító működését. Amennyiben megfelelő helyen, és mélységben sikerül azonosítani kellő mennyiségű és hőmérsékletű rétegvizet, az hozzájárulhat a finomító energiafelhasználásához.

„Egyfajta föld alatti térképet készítünk a szeizmikus mérésekkel, berendezésekkel” – mondta el az InfoRádióban a Mol Csoport Kutatás- Termelés divíziójának zöld energiaátmenetért felelős vezetője. Kapes Dávid felhívta a figyelmet, hogy többfajta módja van a szeizmikus méréseknek, amit a Dunai Finomítónál illetve a Százhalombatta finomítókörnyékén végeztek. A folyamat során teherautókról mesterséges rezgéseket indítanak és a visszaverődések készítik el a földalatti háromdimenziós térképet.

„Kétfajta hasznosítása ismert a geotermiának: áramtermelésre, illetve hőtermelésre lehet használni, a vizsgálatok ennek eldöntésében segítenek, hogy pontosan mire lehet felhasználni a föld alatt rejlő energiát” – magyazázta Kapes Dávid hozzátéve, hogy Ócsa-Nagykáta, illetve Kálócfa területen is rendelkezik a Mol Csoport geotermikus kutatási licenccel, ahol szintén szeizmikus méréseket, illetve kutatófúrásokat fognak végezni.

Jövő májusban lehetnek eredmények

A százhalombattai régióban a szeizmikus mérést már lefolytatták, mostantól 4-6 hónap az adatfeldolgozás, majd a Mol szakemberei értelmezik az adatokat, így a jövő év második felében, május-júniusra várhatók a végleges eredmények, ekkor derül ki pontosan a rendelkezésre álló víztömeg mennyisége és hőmérséklete – ismertette a kutató.

„A kutatástermelés, vagyis az upstream területén dolgozunk, rengeteg szénhidrogén kutat már lefúrtunk az évek során, és az itt megszerzett tudást próbáljuk a geotermikus energia hasznosításába átültetni. A stratégia része a kutatás-termelés divíziónak, hogy geotermikus energiát hasznosítsuk a régióban. Az új irodaépületünkben – a budapesti Mol Campusban – már geotermikus energiát hasznosítunk” – tudatta a Mol Csoport Kutatás- Termelés divíziójának zöld energiaátmenetért felelős vezetője