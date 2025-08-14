ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.65
usd:
338.42
bux:
0
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
block chain cryptocurrency business strategy ideas concept bit coin on reflection floor dark color tone with virtual graphic double exposure
Nyitókép: whyframestudio/Getty Images

Most örülhetnek csak igazán akik kriptovalutába fektettek

Infostart / MTI

Csütörtökön az ázsiai kereskedésben a bitcoin árfolyama 124 ezer dollár felett elérte minden idők legmagasabb szintjét. Az Ether, a második legnagyobb piaci értékű digitális eszköz pedig két és fél éves csúcsra emelkedett.

A bitcoin mostani történelmi csúcsa a monetáris politika lazításának várakozásából, az intézményi kereslet folyamatos növekedéséből és az amerikai szabályozási környezet kedvező változásaiból fakad.

A befektetők szinte biztosra veszik, hogy az amerikai jegybank (Federal Reserve) szeptember 17-én újra kamatot vág. A munkapiaci lassulás és az inflációs nyomás mérséklődése miatt a piac akár 0,5 százalékpontos kamatvágás lehetőségét is latolgatja.

A kamatvágási kilátások miatt gyengülő amerikai dollár vonzóbbá tette a kockázatosabb eszközöket, köztük a kriptovalutákat.

A kriptoszektor egészében erősödött a kockázatvállalási hajlandóság. Az intézményes befektetők nagy összegű vásárlásai megfigyelések szerint stabil keresleti bázist biztosítanak a kriptodevizák számára.

Piaci elemzők további árfolyam-emelkedést valószínűsítenek. Tony Sycamore, az IG Markets elemzője szerint egy tartós kitörés a 125 000 dolláros szint fölé, akár 150 000 dollárig is emelheti a bitcoin árát. A jelenlegi piaci hangulat az erősödés mellett szól, és a fundamentális tényezők is támogatják az emelkedést.

Az Ether is jelentős emelkedést könyvelhetett el, részben a bitcoin árfolyamának húzóereje, részben az Ethereum-hálózat növekvő használata miatt.

Kezdőlap    Gazdaság    Most örülhetnek csak igazán akik kriptovalutába fektettek

bitcoin

kriptovaluta

ether

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Közel 8600 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít együttesen a magyar vidék és agrárium számára az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikájának hazai fejlesztési programjai: az idén záruló Vidékfejlesztési Program (VP), valamint a 2027-ig tartó Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST). Ezek révén 2014 óta együttesen eddig több mint 460 ezer támogatási kérelem kapott pozitív támogatói döntést. A források elsősorban a kis- és közepes gazdaságokat, a fiatal gazdákat, illetve a környezet- és klímavédelmi törekvéseket támogatják, miközben a vidéki infrastruktúra fejlesztésére és az életminőség javítására is érdemi hatással vannak. A beruházásoknak köszönhetően nőtt hazánkban az öntözött területek aránya, fejlődött a korszerű kertészeti termelés, és egyre nagyobb teret nyernek a megújuló energiaforrások a gazdaságok működésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Starmer at Downing Street ahead of Trump-Putin summit

Zelensky to meet Starmer at Downing Street ahead of Trump-Putin summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 08:46
Óriási összeget költ ritka ásványokra az amerikai kormány
2025. augusztus 14. 06:50
KSH: továbbra is lejtmenetben a magyar gazdaság
×
×
×
×