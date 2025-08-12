ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd
Nyitókép: utah778/Getty Images

Sokkal könnyebb lesz belépni a netbankba

Infostart

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével gyorsabban és biztonságosabban léphetnek be az MBH Bank ügyfelei a netbankjukba.

Az MBH Bank az elsők között vezette be a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson alapuló azonosítást a netbankcsatornáin a hazai bankszektorban – közölte a pénzintézet. Az augusztus 4. óta működő fejlesztés révén az ügyfelek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban léphetnek be a netbankjukba, akár jelszó megadása nélkül, a mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével.

A hagyományos bejelentkezési lehetőségek továbbra is elérhetők maradnak, az ügyfelek tehát szabadon választhatnak a belépési módok között.

A DÁP azonosítási szolgáltatása biztosítja a legmagasabb fokú adatvédelmet, megfelel az eIDAS rendeletben rögzített uniós szintű biztonsági előírásoknak. A zárt, állami háttérrel rendelkező azonosítási szolgáltatás kizárólag biometrikus azonosítással, vagy PIN-kóddal védett „képernyőzárral rendelkező” mobilkészüléken használható, ezzel is erősítve a digitális belépés védelmét.

