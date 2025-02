Az idén nagy újítás jön a bankkártyáknál Magyarországon

Idén jön az egykattintátsos online kártyás fizetés Magyarországon, a click to pay, ami az év legfontosabb projektje lesz – tudta meg a Portfolio Sármay Bencétől, a Visa Magyarországért felelős területi vezetőjétől.

A szakember arról is beszélt, hogy az azonnali átutalási rendszerre épülő qvik fizetések inkább a készpénzhasználatot fogják csökkenteni, mint a kártyahasználatot, amely viszont folyamatosan nő, és ez a tendencia várhatóan folytatódni fog a jövőben is. Szerinte a fogyasztók döntenek majd a felhasználói élmény és a biztonság alapján, hogy melyik fizetési szolgáltatást választják, a kereskedői oldalon a döntési mechanizmus az árazáson és a rendszer biztonságán fog alapulni.

A cég az idén bevezeti itthon a click to pay rendszert, amely az internetes vásárlásoknál ugyanolyan ügyfélélményt kínál, mint amit a fizikai vásárlásnál az érintéses fizetés nyújt. Eddig az online vásárlásnál, ha kártyával fizettünk nem regisztrált vásárlóként, sok különböző adatot kellett megadni. A jövőben ezeket az adatokat egyszer kell csak megadni, és vásárláskor a click to pay gombra kattintva lehet a regisztrált kártyával fizetni. Ezzel akár negyven százalékkal is csökkenthető az online vásárláskor fizetéssel töltött idő, és a technológia harminc százalékkal képes csökkenteni a csalásokat.

A csalások ellen a Visánál több mint ezer kiberbiztonsági szakértő harcol, és 2023-ban 40 milliárd dollárnyi csalást sikerült megelőzni. Ugyanakkor hozzátette, a fizetési rendszerek biztonsága nagyon magas, ezért a csalók ma már nem a rendszereket támadják, hanem a végfelhasználót, ráadásul a csalók is használják az AI-t: egyre kevésbé szűrhetők ki, egyre megtévesztőbbek a csalárd, adathalász üzenetek.