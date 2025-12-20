ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Korcsolyázók a balatonfüredi jégpályán 2024. január 27-én. A különleges vízparti jégpályarendszer háromezer négyzetméteres, közel egy kilométer hosszan lehet korcsolyázni.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Itt a balatoni jégtérkép

Infostart

A Balaton nem fagyott be, de a tó körül szombattól már az összes jégpálya működni fog. Aki tehát korcsolyázni kíván a Balatonnál, tájékozódhat cikkünkből.

Szombaton Zamárdiban is megnyílik a jégpálya, így a Balaton körül immár nyolc településen lehet korcsolyázni.

Sőt, a Balatontól nem túl távoli településekre is érdemes "becsúszni".

Itt a lista:

Balatoni jégpályák:

Zamárdi, Siófok, Balatonalmádi, Balatonfüred, Szigliget, Keszthely, Fonyód és Balatonboglár.

Környéki jégpályák:

Salföld, Nemesvámos és Zalakaros, Csesznek. Veszprémben és Ajkán pedig a helyi jégcsarnokba mehetünk korcsolyázni.

A welovebalaton.hu cikkében azt is elolvashatják, hogy december 20-án, szombaton 12 órakor nyitja meg kapuit a Zamárdi Téli Korzó és Korcsolyapálya, amely egészen február 21-ig tart nyitva – olvasható a Facebook-eseménynél.

A korzót a Zamárdi Nyitva Egyesület szervezi az önkormányzat támogatásával.

A ingyenes programsorozat alatt jégpálya, minden hétvégén élőzene, környékbeli borászatok, finom fogások, melengető italok, fűtött gyereksarok és helyi árusok teszik hangulatossá a helyszínt.

Kezdőlap    Belföld    Itt a balatoni jégtérkép

balaton

jégpálya

korcsolyapálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével

Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével
Az amerikai elnök teljes olajblokádot hirdetett Venezuela ellen, hadihajókkal zárná el az ország fő bevételi forrását. Szakértők szerint a gazdasági nyomás egyedül nem biztos, hogy elég lesz a rendszer megdöntéséhez.
Az EU nem ezt az utat tervezte Ukrajna támogatására - Merz ennek ellenére elégedett

Az EU nem ezt az utat tervezte Ukrajna támogatására - Merz ennek ellenére elégedett

A zárolt orosz vagyon érintetlen maradt, a tagállamok három kivétellel Ukrajna 90 milliárd eurós támogatásában állapodtak meg. Legalábbis a nyilvánosság előtt ezzel a német kancellár is elégedett volt, noha az eredményhirdetésig az ellenkezőjét remélte.
 

Mesterterv: mi történt most valójában a brüsszeli EU-csúcson?

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – elérték céljukat a gazdák Brüsszelben

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyobb volt, mint egy második világháborús óriáscsatahajó, mára egy sem maradt belőle - Mi történt a világ legnagyobb tengeralattjárójával?

Nagyobb volt, mint egy második világháborús óriáscsatahajó, mára egy sem maradt belőle - Mi történt a világ legnagyobb tengeralattjárójával?

A világ legnagyobb tengeralattjáróival érdekes módon nem az Amerikai Egyesült Államok, hanem a Szovjetunió (és utódja, Oroszország) büszkélkedhet: ezek voltak az orosz Typhoon-osztályú, nukleáris meghajtású búvárnaszádok, amelyek a 48 ezer tonnás vízkiszorításukkal messze megelőzték kortársaikat, de még a jelenkori, modern tengeralattjárókat is. Habár jelentős szerepet nem töltöttek be, legendás méretük film- és számitógépes játékkészítőket is megihletett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk

Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk

Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lawmakers criticise redactions in Epstein files as not all documents released

Lawmakers criticise redactions in Epstein files as not all documents released

The justice department had a Friday deadline to release all of its Epstein material but thousands of files are still to come.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 07:00
Lehet, hogy Karácsonyig marad a pocsék idő
2025. december 20. 06:15
Ha aggódik most a fű miatt, ne tegye: minden rendben
×
×
×
×