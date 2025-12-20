Itt a balatoni jégtérkép

Szombaton Zamárdiban is megnyílik a jégpálya, így a Balaton körül immár nyolc településen lehet korcsolyázni.

Sőt, a Balatontól nem túl távoli településekre is érdemes "becsúszni".

Itt a lista:

Balatoni jégpályák:

Zamárdi, Siófok, Balatonalmádi, Balatonfüred, Szigliget, Keszthely, Fonyód és Balatonboglár.

Környéki jégpályák:

Salföld, Nemesvámos és Zalakaros, Csesznek. Veszprémben és Ajkán pedig a helyi jégcsarnokba mehetünk korcsolyázni.

A welovebalaton.hu cikkében azt is elolvashatják, hogy december 20-án, szombaton 12 órakor nyitja meg kapuit a Zamárdi Téli Korzó és Korcsolyapálya, amely egészen február 21-ig tart nyitva – olvasható a Facebook-eseménynél.

A korzót a Zamárdi Nyitva Egyesület szervezi az önkormányzat támogatásával.

A ingyenes programsorozat alatt jégpálya, minden hétvégén élőzene, környékbeli borászatok, finom fogások, melengető italok, fűtött gyereksarok és helyi árusok teszik hangulatossá a helyszínt.