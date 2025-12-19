ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.31
usd:
329.65
bux:
110405.74
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ukrán drón csapódik a Qendil nevű tartályhajóba a Földközi-tengeren. A tanker az orosz árnyékflottához tartozik.
Nyitókép: Screenshot from SBU video

Döbbenetes katonai sikert értek el az ukránok

Infostart / MTI

Első alkalommal támadta és el is találta az orosz "árnyékflotta" egyik tartályhajóját a Földközi-tenger "semleges vizein" az ukrán haderő.

"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pilóta nélküli repülő szerkezetekkel támadta a Qendilt, az orosz árnyékflotta egyik tankerét. Oroszország ezt a hajót is a szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háborúja finanszírozására használta" - közölte a szervezetegyik vezetője. Példátlanul új különleges műveletet hajtottak végre, mintegy kétezer kilométernyire Ukrajnától - mondta, de részleteket nem közölt.

A hajók tartózkodási helyét világszerte rögzítő Marine Traffic szolgáltatás adatai szerint a Qendil a támadás idején, 14 óra 30 perckor a líbiai partok közelében tartózkodott. A tartályhajó a balti-tengeri Uszty-Lugába tartott az indiai Szikkából a Marine Traffic szerint.

Az SZBU tisztje azt állította, hogy a támadás idején a hajó tartálya üres volt, és a művelet nem jelentett semmilyen veszélyt a környezetre. Hozzátette: a hajó jelentős károkat szenvedett, és olyan állapotba került, hogy nem tudja folytatni az útját. "Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll le, és mindenütt lecsap a világban, ahol ilyet talál.” Az ukrán haderő már több olyan támadás elkövetőjeként jelentkezett, amelynek célpontja a Fekete-tengeren hajózó valamely orosz kőolajszállító volt.

Ukrajna már 2024 óta támadott orosz kőolajfinomítókat, de az elmúlt hetekben bővítette célpontjait, és azt állította nemrég, hogy a Kaszpi-tengeren is támadott három orosz kőolajszállítót. Ezek a tankhajók, akárcsak a Qendil, ománi zászló alatt közlekedtek, és az úgynevezett árnyékflottához tartoznak Kijev szerint.

A Vanguard tengerhajózási kockázatokat elemző brit cég szerint a Qendil elleni támadás nemcsak a végrehajtás helyszíne, a Földközi-tenger miatt újdonság, de az eszköze alapján is: ezúttal légi drónokkal hajtották végre.

Kezdőlap    Külföld    Döbbenetes katonai sikert értek el az ukránok

ukrajna

dróncsapás

árnyékflotta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Év végi sajtótájékoztatójában Putyin orosz elnök ismertette az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket és az orosz gazdaság helyzetét is – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programvezetője az InfoRádióban.
 

Vlagyimir Putyin évértékelője: Oroszország meg fogja semmisíteni a Kalinyingrádot érő fenyegetéseket

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvan a megállapodás: két részletben jön az útdíjemelés, ami minden magyar fuvarozót érint

Megvan a megállapodás: két részletben jön az útdíjemelés, ami minden magyar fuvarozót érint

Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium a fuvarozók szakmai érdekképviseletével - jelentette be a tárca péntek esti közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megőrült a használtcikk-piac Magyarországon: rekordgyorsak az eladások, brutálisak az árak

Megőrült a használtcikk-piac Magyarországon: rekordgyorsak az eladások, brutálisak az árak

A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Russia's leader said during a four-hour TV marathon that claims that an attack on Europe was planned were "nonsense".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 19:33
Az EU nem ezt az utat tervezte Ukrajna támogatására - Merz ennek ellenére elégedett
2025. december 19. 19:20
Fizetős lesz Róma több látványossága is
×
×
×
×