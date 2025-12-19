Döbbenetes katonai sikert értek el az ukránok

"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pilóta nélküli repülő szerkezetekkel támadta a Qendilt, az orosz árnyékflotta egyik tankerét. Oroszország ezt a hajót is a szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háborúja finanszírozására használta" - közölte a szervezetegyik vezetője. Példátlanul új különleges műveletet hajtottak végre, mintegy kétezer kilométernyire Ukrajnától - mondta, de részleteket nem közölt.

A hajók tartózkodási helyét világszerte rögzítő Marine Traffic szolgáltatás adatai szerint a Qendil a támadás idején, 14 óra 30 perckor a líbiai partok közelében tartózkodott. A tartályhajó a balti-tengeri Uszty-Lugába tartott az indiai Szikkából a Marine Traffic szerint.

Az SZBU tisztje azt állította, hogy a támadás idején a hajó tartálya üres volt, és a művelet nem jelentett semmilyen veszélyt a környezetre. Hozzátette: a hajó jelentős károkat szenvedett, és olyan állapotba került, hogy nem tudja folytatni az útját. "Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll le, és mindenütt lecsap a világban, ahol ilyet talál.” Az ukrán haderő már több olyan támadás elkövetőjeként jelentkezett, amelynek célpontja a Fekete-tengeren hajózó valamely orosz kőolajszállító volt.

Ukrajna már 2024 óta támadott orosz kőolajfinomítókat, de az elmúlt hetekben bővítette célpontjait, és azt állította nemrég, hogy a Kaszpi-tengeren is támadott három orosz kőolajszállítót. Ezek a tankhajók, akárcsak a Qendil, ománi zászló alatt közlekedtek, és az úgynevezett árnyékflottához tartoznak Kijev szerint.

⚡️❗️For the first time, Ukraine’s Security Service (@ServiceSsu) has struck a tanker belonging to Russia’s shadow fleet in neutral waters of the Mediterranean Sea.



The SSU’s elite Alpha unit targeted the tanker QENDIL (IMO 9310525) using aerial drones while it was sailing in… pic.twitter.com/gLG2aS6pn3 — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) December 19, 2025

A Vanguard tengerhajózási kockázatokat elemző brit cég szerint a Qendil elleni támadás nemcsak a végrehajtás helyszíne, a Földközi-tenger miatt újdonság, de az eszköze alapján is: ezúttal légi drónokkal hajtották végre.