Döbbenetes katonai sikert értek el az ukránok

"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pilóta nélküli repülő szerkezetekkel támadta a Qendilt, az orosz árnyékflotta egyik tankerét. Oroszország ezt a hajót is a szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háborúja finanszírozására használta" - közölte a szervezetegyik vezetője. Példátlanul új különleges műveletet hajtottak végre, mintegy kétezer kilométernyire Ukrajnától - mondta, de részleteket nem közölt.
A hajók tartózkodási helyét világszerte rögzítő Marine Traffic szolgáltatás adatai szerint a Qendil a támadás idején, 14 óra 30 perckor a líbiai partok közelében tartózkodott. A tartályhajó a balti-tengeri Uszty-Lugába tartott az indiai Szikkából a Marine Traffic szerint.
Средиземное море, наши дни: говорят, что с пустым танкером "QENDIL" в нейтральных водах что-то случилось https://t.co/LMh4PKkKCV https://t.co/2u97MYmwNX #санкции pic.twitter.com/bX4zu315eE— Necro Mancer (@666_mancer) December 19, 2025
Az SZBU tisztje azt állította, hogy a támadás idején a hajó tartálya üres volt, és a művelet nem jelentett semmilyen veszélyt a környezetre. Hozzátette: a hajó jelentős károkat szenvedett, és olyan állapotba került, hogy nem tudja folytatni az útját. "Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll le, és mindenütt lecsap a világban, ahol ilyet talál.” Az ukrán haderő már több olyan támadás elkövetőjeként jelentkezett, amelynek célpontja a Fekete-tengeren hajózó valamely orosz kőolajszállító volt.
Ukrajna már 2024 óta támadott orosz kőolajfinomítókat, de az elmúlt hetekben bővítette célpontjait, és azt állította nemrég, hogy a Kaszpi-tengeren is támadott három orosz kőolajszállítót. Ezek a tankhajók, akárcsak a Qendil, ománi zászló alatt közlekedtek, és az úgynevezett árnyékflottához tartoznak Kijev szerint.
⚡️❗️For the first time, Ukraine’s Security Service (@ServiceSsu) has struck a tanker belonging to Russia’s shadow fleet in neutral waters of the Mediterranean Sea.— Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) December 19, 2025
The SSU’s elite Alpha unit targeted the tanker QENDIL (IMO 9310525) using aerial drones while it was sailing in… pic.twitter.com/gLG2aS6pn3
A Vanguard tengerhajózási kockázatokat elemző brit cég szerint a Qendil elleni támadás nemcsak a végrehajtás helyszíne, a Földközi-tenger miatt újdonság, de az eszköze alapján is: ezúttal légi drónokkal hajtották végre.