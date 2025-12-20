ARÉNA - PODCASTOK
A Velencei-tó Gárdonynál 2025. október 8-án. Ezen a napon 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami 45 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelõtti értéket.
Nyitókép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA

Rengeteg csapás érte idén a horgászokat

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Rendkívül nehéz évet zár a Velencei-tó horgászata. A halakat tonnaszám pusztította el egy betegség, és a pótlásukat is fel kellett függeszteni, mert a vízállás nagyon alacsony. A Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetője szerint egyedül a mesterséges vízpótlás jelenthet megoldást.

A Bágyom ér, és a Csontréti patak környékén süllők, balinok és csukák hullottak el a heves esők miatt kialakuló tápanyag bemosódás és az ammónia felszabadulásban, májusban pedig a tó egész területén 7-10 tonna hal veszett oda. „Tavasszal 8 tonna pontyot és 100 ezer csukát telepítettek a tóba, de később több alkalommal is pusztulni kezdtek a halak” – mondta az InfoRádiónak a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetője.

Az Állatorvosi Kutatóintézet szakemberei is megerősítették, hogy halbetegség, egy vírus okozhatta a pusztulást, de ezt bizonyítani még sikerült.

A probléma nagyságát jól mutatja, hogy az idei csapadékmennyiség Agárdon mindössze 340 milliméter volt. Pálinkás Imre ismertette, hogy

az aszály miatt a tó vízszintje októberre 64 centiméterre csökkent, ami 63 centiméteres éven belüli apadást jelent, ezért kénytelenek voltak felfüggeszteni a haltelepítéseket.

„A kis vizes periódusok egyre gyakrabban fordulnak elő és egyre kevésbé látni, hogyan pótolható a vízgyűjtő területről, illetve a hullócsapadékból a hiányzó vízmennyiség. Víz nélkül nem működik a halgazdálkodás, ami bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot okoz” – panaszolta a MOHOSZ illetékese.

Pálinkás Imre abban bízik, hogy sikerül mesterséges vízpótlást biztosítani a Velencei-tónak, ami megoldhatná a kiszámíthatatlanságot.

aszály

velencei-tó

magyar országos horgász szövetség

