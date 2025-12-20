ARÉNA - PODCASTOK
A budapesti Nagykőrösi úton telepített Véda közúti intelligens kamerának nevezett új fix traffipaxok 2016. április 4-én. Az új kamerák, amelyek április 5-én reggeltől fognak működni, sebességmérés mellett - a többi között - forgalomszámlálásra és többféle szabályszegés felismerésére, dokumentálására is alkalmasak. A rendszer 160 mobil sebességmérőt, valamint az ország egész területén 365 fixtelepítésű komplex közlekedésellenőrző pontot (KKEP) foglal magában, 134 útszakaszon.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

A vicces fotó jól sikerült, de végül magukat jelentették fel a humorautósok

Infostart

Tréfás kedvű orosz autósok próbáltak újat mutatni a traffipaxnak, ami azonban egy nagyon gyakori hiányosságra is felfigyelt. Fizetniük kellett utána.

Két humoros kedvében lévő férfinak az jutott eszébe megvicceli a traffipaxot és a hatóságokat. A Hyundaiban így nemcsak a sofőr, hanem a mellette lévő sofőr is tartott a kezében egy kormányt – igaz, nem valódit –, csakhogy közben valamiről megfeledkeztek. Az eset oroszországi Omszk városában történt - írja a vezess.hu.

A biztonsági övet ugyanis egyikőjük sem kapcsolta be, így a hatályos orosz közúti előírások értelmében mindkettőjüket megbírságolják. Az, hogy egyébként túllépték-e a megengedett sebességet, nem derült ki, a traffipax által készített képről az egyetlen leolvasható információ az, hogy 76 km/órás sebességgel haladt a jármű a mérés pillanatában.

Két humoros kedvében lévő férfinak az jutott eszébe megvicceli a traffipaxot és a hatóságokat. Kép: Orosz Állami Közlekedésbiztonsági Felügyelőség/Vk.com
Mindkettőjüknek fizetni kell rosszul sikerült tréfáért. Kép: Orosz Állami Közlekedésbiztonsági Felügyelőség/Vk.com

Az esettel kapcsolatban a Fishki azt írja, a mulasztás fejenként 3000 ezer rubelbe fog fájni, ugyanakkor az összeg korántsem olyan súlyos, ha átváltjuk, mivel mindössze 12 ezer forintról van szó.

Magyarországon 2025 július 5-e óta az objektív felelősség hatálya alá tartozik az utasok biztonsági öv használata, aminek hiányát szeptember 18-a óta büntetik is. Az új szabályozás értelmében ez lakott területen belül 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton és autópályán 40 ezer forintos bírságot jelent az üzembentartónak vagy ha megnevezi az utasnak, ha nem használta az övet.

