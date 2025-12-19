Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Steigervald Krisztián generációkutató
14.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
16.00 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
18.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
23.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő
Vasárnap
5.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke
8.00 Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
13.00 Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
14.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
16.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
18.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
23.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója