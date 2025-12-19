ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek Viola
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Steigervald Krisztián, Wéber Gábor, Szlávik János, Gálik Zoltán, Lehel László, Bódis László és Vinkó József.

Szombat

11.00 Steigervald Krisztián generációkutató

14.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

16.00 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője

18.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

23.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő

Vasárnap

5.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke

8.00 Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

13.00 Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója

14.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

16.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

18.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

23.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Év végi sajtótájékoztatójában Putyin orosz elnök ismertette az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket és az orosz gazdaság helyzetét is – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programvezetője az InfoRádióban.
 

Vlagyimir Putyin évértékelője: Oroszország meg fogja semmisíteni a Kalinyingrádot érő fenyegetéseket

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Tárgyaltak is a gazdák négy biztossal Brüsszelben, nem csak gyújtogattak

Tárgyaltak is a gazdák négy biztossal Brüsszelben, nem csak gyújtogattak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke eredményesnek ítéli a brüsszeli gazdatüntetéseket. Papp Zsolt az InfoRádiónak nyilatkozott az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur országok, tehát Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay között kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról.
 

Mesterterv: mi történt most valójában a brüsszeli EU-csúcson?

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – elérték céljukat a gazdák Brüsszelben

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Russia's leader said during a four-hour TV marathon that claims that an attack on Europe was planned were "nonsense".

