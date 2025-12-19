Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Ukrajna szerint nem elegendő a 90 milliárd eurós uniós hitel, és Európát a vereség kockázataira figyelmezteti. Az EU által a mai hajnali órákban jóváhagyott, Ukrajna védelmét szolgáló 90 milliárd eurós kölcsön nem fedezi az ország teljes pénzügyi szükségleteit – figyelmeztetett az ukrán pénzügyminiszter a Sky News szerint.