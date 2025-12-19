ARÉNA - PODCASTOK
Tájkép Guadeloupe-ról
Nyitókép: Iryna Shpulak/Getty Images

A Francia-Antillák az emberiség túlélésének záloga?

Infostart / MTI

Az expedícióban 120 helyi és nemzetközi kutató vett részt, hogy feltérképezzék a Les Saintes, Marie-Galante és La Désirade szigetek biológiai sokszínűségét. A kutatók mintegy ötven új tengeri, mintegy harminc növény-, illetve több mint negyven rovarfajt vettek lajstromba.

Több mint száz új, korábban ismeretlen fajt figyeltek meg és dokumentáltak Guadeloupe francia tengerentúli megye déli szigetein, a Francia-Antillákon egy 2024-ben folytatott expedíció során – ismertették az érintett tudósok a felfedezéseiket.

A kutatók mintegy ötven új tengeri, mintegy harminc növény-, illetve több mint negyven rovarfajt vettek lajstromba – közölte Sylvie Gustave-Di-Duflo, a Guadeloupe-i Szigetek Biodiverzitásért felelős Regionális Hivatalának (ARB-IG) elnöke.

Az ARB-IG és a Nemzeti Természettörténeti Múzeum (MNHN) által közösen szervezett expedícióban százhúsz helyi és nemzetközi kutató vett részt, hogy feltérképezzék a Les Saintes, Marie-Galante és La Désirade szigetek biológiai sokszínűségét.

„Számos kis állatot írtak le, közöttük egy új skorpiót, La Désirade negyedik skorpiófaját, amely nagyon kicsi, fehérnek mondható, nagyon diszkrét, valamint egy eléggé nagy, egy centiméteres fedelesszárnyú rovart” – közölte Julien Touroult, az expedíció szárazföldi műveleteit irányító PatriNat, a francia Biodiverzitás Hivatal (OFB) és az MNHN tudományos egységének az igazgatója.

A szárazföldön felfedezett fajok közül a kétszárnyúak és a legyek azok, amelyekkel a legtöbbet foglalkoznak majd az új publikációkban. A legtöbb új szárazföldi fajt Marie-Galante szigetén találták.

