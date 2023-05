Feldman Zsolt: rekordot döntött tavaly a mezőgazdasági modernizáció

A tavalyi év a nehézségek ellenére is rekordot hozott a mezőgazdasági beruházásokban, összességében 686,2 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre a magyar gazdálkodók, ami az árhatás nélkül is 6,6 százalékkal több, mint a 2021-es adat. A vidékfejlesztési programban kiírt, több száz milliárd forint értékű beruházási pályázatokból 2022-ben az állattartók, a szántóföldi növénytermesztők, a kertészek és az élelmiszeripar szereplői is nagy arányban részesültek, valamennyi agrárágazatban jelentős beruházás történt – mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az InfoRádióban.

Azzal, hogy 2021-ben a magyar kormány 80 százalékos társfinanszírozást rendelt a vidékfejlesztési program forrásaihoz, vagyis minden egyes euróhoz még négyet hozzátesz a nemzeti költségvetésből, több mint 1200 milliárd forintbos értékben ítélhettek oda beruházási támogatásokat agrár- és élelmiszeripari szereplőknek. Ez a magas kamat- és kedvezőtlen gazdasági környezet, valamint az aszály ellenére is jelentősen hajtotta a beruházásokat. A tárca reményei szerint ez a kihelyezett forrásmennyiség idén is érzékelteti fogja hatását.

A mezőgazdasággal összefüggésben is egyre többet emlegetik a precíziós gazdálkodást. Ennek eszközei – digitalizáció, dróntechnika – is terjednek a hazai agráriumban – erősítette meg Feldman Zsolt.

"2021-ben indult egy, a precíziós gazdálkodásra átállító támogatási konstrukció, a nagyságrendileg 200 milliárd forintos támogatással valóban olyan helyspecifikus, nagyon okos megoldásokkal dolgozó technológiák beszerzését tudtuk támogatni, ami közel 2700 agrárvállalkozás modernizációját tudja most megvalósítani" – mondta az államtitkár.

Szakértők szerint az Európa-szerte rekordot jelentő magyarországi élelmiszer-drágulás hátterében a külső hatások mellett igencsak meghatározó a hazai mezőgazdasági termelékenység alacsony szintje.

Ezzel kapcsolatban Feldman Zsolt rámutatott: a 2010-es évhez mérve 2022-ben az ötödik legnagyobb hatékonyságjavulást mutatta a magyar mezőgazdaság, vagyis nagyon komoly előrelépés történt az elmúlt egy évtizedben is. A mostani, több mint 1200 milliárdos ágazati beruházási csomag a tárca várakozásai szerint még ennél is jóval nagyobb előrelépést fog jelenteni.

Mindemellett a vidékfejlesztési államtitkár megjegyezte: egy olyan aszályos esztendő, mint amilyen a tavalyi volt, minden fejlesztés és minden előrehaladás mellett is óriási, nem kivédhető károkat okoz. A 2022-es év számokban A beruházások változatlan áras értéke 2010 és 2022 között 80,8 százalékkal bővült. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 385 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket, ami 65 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. Alkatrészekre 80 milliárd forintot fordítottak, ami 12 százalékos növekedést mutat.

