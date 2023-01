Magyarország elkerülheti a dízelhiányt

A Világgazdaság „hiteles forrásokból” úgy értesült, hogy a kormány sikerrel lobbizott Brüsszelben, és mentességet kapott a heteken belül élesedő újabb orosz szankciók alól. Így a Mol behozhat a pozsonyi finomítóból a hazai piacra orosz kőolajból készült üzemanyagot. A hatálybalépés előtt álló EU-s szabály azt mondja ki, hogy február 5-től tilos Európába behozni és kereskedni orosz olajtermékekkel. Mindez óriási kiesést jelent, hiszen az európai dízelfogyasztás egytizedét az orosz olajtermékek adják.

A gazdasági lap mások mellett emlékeztet, hogy a kontinens eleve dízelhiánytól szenved. Ennek elmélyülése a Covid-válság idejére nyúlik vissza, amikor több finomítót felszámoltak, illetve a bővítési projektek abbamaradtak. A kínálat így most napi 1,5 millió hordóval marad alatta a keresletnek. Ebből 60-70 százalékot az orosz import pótol. A benzinnél jobb a helyzet, itt napi 0,5-1 millió hordónyi plusz áll rendelkezésre. Európában azonban a dízel kritikus termék, a finomítók is erre vannak optimalizálva. A kontinensen a járműveknél is a dízelüzem a meghatározó, ellentétben az Egyesült Államokkal vagy Japánnal, ahol a benzin az elsődleges üzemanyag.

A Slovnaft pozsonyi finomítója nem csak a magyar, hanem a cseh, az osztrák és a lengyel piacot is kiszolgálja, ezért komoly lobbizás indult azért, hogy mentességet kapjon a szankció alól. A VG most úgy értesült, hogy Csehországhoz hasonlóan Magyarország is megkapta a mentességet, így

a Slovnaft 30 százalékig biztosíthat gázolajat a magyar piacra is.

A csehek esetében ezt 2023 végéig engedélyezték, arról egyelőre nincs hír, hogy a mi esetünkben is van-e ilyen határidő.

Mol-reakció

Normális körülmények között az ország ellátását a százhalombattai finomító és az import együtt tudja biztosítani. Az elmúlt év utolsó heteiben tapasztalt ellátási nehézségek számos nem várt helyzetre vezethetők vissza, így a százhalombattai finomítóban zajló és elhúzódó karbantartások, az üzemanyag árkorlátozás következtében jelentősen megemelkedett kereslet, illetve az, hogy a hatósági ár miatt elmaradt az ilyenkor szokásos import – közölte az olajtársaság a Világgazdasággal. Azt is hozzátették, hogy ehhez az is kellett, hogy a Mol ne exportáljon a szokásos piacaira.

A cég mások mellett leszögezte, hogy a Mol február 5-e után fennakadások nélkül tudja biztosítani a hazai üzemanyagellátást, hiszen zavartalanul tudja feldolgozni a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolajat, illetve az ársapka kivezetésével az import is vissza tud jönni. Hozzátették, a szlovák finomító kapacitásaira nem a magyar, hanem a cseh és osztrák fogyasztóknak van szüksége. A régió ellátásbiztonsága szempontjából kiemelten fontos, hogy a pozsonyi finomító képes legyen az osztrák, cseh és lengyel piacokra is terméket szállítani.

Erre azt követően nyílt lehetőség, hogy a magyar kormány – több más kormánnyal együtt – sikeresen lobbizott annak érdekében, hogy az orosz kőolajat feldolgozó vállalatok – az orosz kőolaj részarányának függvényében – tudják folytatni a termék exportot.

A magyar kormány más tagállami kormányokkal együtt sikeresen érte el, hogy február 5-e után is tudjon kőolajtermékeket exportálni a két ország. A magyar kormány a héten már kormányrendeletben szabályozta ennek módját, így a magyar finomító képes folytatni az exportot a határon túlra. Várhatóan a szlovák kormány is a napokban létrehozza az ehhez szüksége jogszabályt, melynek következtében a pozsonyi finomító is tudja folytatni export tevékenységét.

Azt is kiemelték, hogy a Slovnaft pozsonyi finomítója a kihirdetett szankciók következményeként megemeli a tengeri kőolaj beszerzésének és feldolgozásának arányát, amennyire azt a technológiai és logisztikai korlátok engedik. Így továbbra is ellátja majd export piacait és fontos szerepet játszik a régiós ellátás biztonság megőrzésében.

Azt is megerősítették, hogy a pozsonyi finomító számára a nem-orosz eredetű kőolaj és finomítói alapanyagok bedolgozásának arányában engedélyezett az üzemanyagok exportálása.

Nyitókép: Hal Bergman/Getty Images