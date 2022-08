Szerbia nem finnyáskodik, ha energiáról és az oroszoktól való távolodásról van szó

Aleksandar Vucic szerb elnök szerint országa pénzügyi helyzete megengedi, hogy alternatív megoldást keressen az orosz gázon és kőolajon túl az elkövetkező hónapokban várható ellátási hiány kezelésére.

A balkáni ország ugyan nagymértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól, ám a Reuters szerint Vucic kijelentette, hogy Szerbia igyekszik mindenhonnan energiához jutni, ahonnan csak tud – adta hírül a VG.

„Meg kell fizetnünk az európai földön folyó háború árát” – fogalmazott az elnök, jelezve: a szerb nép nem fog szenvedni, mivel az ország pénzügyi rendszere képes megbirkózni a problémával.

„Irakból is olajat veszünk, beszélek Venezuelával is. Mindenkivel szóba állunk, nem vagyunk finnyásak”

– tette hozzá.

Szerbia azt is tervezi, hogy jövőre gázt vásárol Azerbajdzsántól, és az eddigi legmagasabb szintre növelte a tárolt gáz mennyiségét is. Belgrádnak egyébként szenet is kell vásárolnia hőerőművei számára, mert ezek biztosítják a villamos energiájuk csaknem 70 százalékát.

(Mint ismert, Szerbia földgázmennyiségének tetemes részét Magyarországon tárolják.)

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand