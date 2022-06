Érdekes eredmények a magyar bér- és adószínvonalról

A Mazars idén tizedik alkalommal kiadott 2022-es közép- és kelet-európai Adóbrosúrájában 22 ország - a visegrádi négyek mellett Délkelet-Európa államai, Németország, Ausztria, Oroszország, Ukrajna és a balti államok - adórendszerét vizsgálta. Az élő munka adóterhelése továbbra is viszonylag széles skálán, 15 és 51 százalék között mozog a régióban.

Az összehasonlításkor a munkát terhelő összes adót figyelembe vették, fizesse azt akár a munkáltató, akár a munkavállaló. Az eredmények szerint bár kicsivel csökkent itthon az állami elvonás (a szociális hozzájárulási adó szintje csökkent 13 százalékra), de ezzel együtt

Magyarország az alacsonyabb bérkategóriákban így is az utolsó helyre szorul

- mutatott rá H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.

Ennek az az oka, hogy Magyarországon egykulcsos az adórendszer, ami ugyanazzal az adóterheléssel sújtja a jövedelmeket az alacsony és a magasabb bérkategóriákban is. (Magyarország mellett egyébként például Bulgária, Románia és Ukrajna továbbra is az egykulcsos jövedelemadót alkalmazza, míg Ausztria, Németország, Szlovénia, valamint Horvátország és Szlovákia viszont kitartanak a progresszív adózás mellett.)

Ezzel szemben ahol többkulcsos az adórendszer, ott a magasabb jövedelmeknél magasabbak a kulcsok - ezeket vizsgálva Magyarország a középmezőnyben van. Ha valaki 2 vagy 3 gyermeket is nevel, akkor még jobb a magyar statisztika, hiszen a hazai adórendszer erőteljesen támogatja a gyermekvállalást.

A több gyermeket nevelők nettó fizetése itthon lényegesen magasabb, az egyedülállók esetében azonban továbbra is sereghajtók vagyunk a nettó bért és a munkáltatói bérköltségarányt tekintve.

Ez különösen az alacsony jövedelmeknél látványos, míg a magasabb jövedelmek esetén a legtöbb ország a magyar 15 százaléknál magasabb adókulcsokat alkalmaz.

A minimálbér szempontjából Magyarország a középmezőnyben van. A visegrádi országokban 500-650 eurós minimálbér jellemző, Magyarországon a mostani euróárfolyamon 500 euró ez a juttatás.

Vannak ennél szegényebb országok, így például Koszovó, Ukrajna, Albánia, Bulgária mögöttünk van, de

a nyugati országok előttünk járnak, sőt még Szlovénia is, ahol a minimálbér 1000 euró fölött van.

Ausztriában és Németországban pedig a minimálbér inkább a 2000 eurót közelíti.

A versenyszférában megkereshető átlagbér Magyarországon nagyjából 1300 euró körül van a Mazars kimutatása szerint, ám Szlovéniában 2000 euró, Ausztriában és Németországba pedig 3-4 ezer vagy annál is magasabb. Az láthatóan egy másik közeg - mondta H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója. További megállapítások A munkáltatókat terhelő szociális adók és járulékok költségei a régióban átlagosan a bruttó fizetések 15 százalékát teszik ki, de jelentős, több mint 30 százalékpontos a különbség a legalacsonyabb, 5 százaléknál kisebb Románia és a legmagasabb, 30 százalékot meghaladó munkáltatói terhek (Csehország, Lengyelország és Szlovákia) között - derül ki a Mazars összeállításából és az MTI tudósításából. Az euróban kifejezett átlagos bérszínvonal jelentősen, átlagosan több mint 12 százalékkal nőtt, Szerbiában és Magyarországon a növekedés eléri a 14, illetve a 19 százalékot. A bruttó átlagbér a V4-államok közül Csehországban a legmagasabb, ezt követi a magyar 1300 euró körüli érték. Ausztriában a bruttó átlagbér már megközelíti a 4500 eurót, azaz nagyjából az 1,8 millió forintot. A forgalmi adók kulcsa jelentős eltéréseket mutat, az elmúlt évben ebben nem történt változás a régióban, a normál áfakulcsok átlagosan 21 százalék körül mozogtak. A Magyarországon és Horvátországban hatályban lévő 27, illetve 25 százalékos normál áfakulcs továbbra is különösen magasnak számít. Az adóigazgató hozzátette: a magyar adópolitika fókuszában a fogyasztási típusú adók szerepének erősítése áll, mivel azok kevésbé gátolják a befektetéseket. A hazai áfarés 2010 óta folyamatosan csökken, ami azt mutatja, hogy az adóhatóság sokkal hatékonyabban tudja beszedni az áfát a digitális adatszolgáltatási technológiák alkalmazásával, amiben Magyarország úttörő volt az elmúlt években. A Mazars elemzése szerint a társasági nyereség "aluladóztatott" Magyarországon, néhány szektorban viszont ennél jóval többet von el az állam - most éppen extraprofitadók formájában -, ami nem jellemző a régiós államokban. A társasági adó (tao) esetében a legalacsonyabb és a legmagasabb adókulcs között 22 százalékpont a különbség. Németországban a legmagasabb, 31 százalék, Magyarországon pedig a legalacsonyabb, 9 százalék. A régió országaiban az átlagos adókulcs továbbra is 17 százalék körül mozog.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt