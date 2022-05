Repkedő tízmilliárdok - Körvonalazódik, mennyi extraprofitadót vár a kormány a nagy bankoktól

A Portfolio.hu gazdasági szakportál kevéssel az extraprofitadós kormányzati bejelentést követően ki is számolta, hogy az egyes intézményekre mennyi pénz jutna a banki és biztosítói szektortól összesen elvonandó 350 milliárd forintból.

A portál a 2020-as, Magyar Nemzeti Bank által kiadott úgynevezett aranykönyvből kiolvasható piaci részarány alapján becsülte meg a kormányzati bejelentés szerint igazolható extraprofitnak számító összegeket:

OTP: 86,1 milliárd forint

Magyar Bankholding: 41,3 milliárd

K&H: 26,9 milliárd

Erste: 23,8 milliárd

UniCredit: 19 milliárd

Raiffeisen 17,6 milliárd

CIB: 10 milliárd

Fundamenta: 3,5 milliárd

Sberbank 3,2 milliárd

Cetelem 2,7 milliárd

EXIM: 2,6 milliárd

MFB: 2,5 milliárd

Gránit Bank: 1,2 milliárd

Commerzbank és MagNet: 1,1-1,1 milliárd

Egyéb (pl.: Bank of China, KDB, Duna Takarék, Sopron, Polgári Bank): 7,5 milliárd.

Összességében a 250 milliárd forintos új adóteher a bankszektor tavalyi belföldi nyereségéhez képest 45 százalékos, teljes konszolidált nyereségéhez képest 30 százalékos elvonást jelent.

A portál megjegyzi, hogy emellett nőni fognak a bankok tranzakciós illeték miatti kiadásai, de ennek mértékét nehéz megbecsülni. Az 50 milliárd forintos emelés 21,5%-os növekedést jelent az idei költségvetési tervhez képest.

A biztosítók számai alapján a legtöbbet az Allianz (7,8 milliárd forint) és a Generali (7,4) fizetheti be az államkasszába, de az Aegon, Groupama, Posta Biztosító, Union, NN, Uniqa és K&H hetesfogat terhei is milliárdosak lesznek. (A Generali esetében figyelembe vették, hogy a Genertel és az EUB is a csoporthoz tartozik.)

A biztosítóknál ugyanakkor elképzelhető, hogy a kormány egy korrigált vagy szűkebb díjbevételt fog adóalapnak tekinteni - ez majd kiderül a vonatkozó rendeletből.

Nyitókép: Freepik / jannoon028