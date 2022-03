Pletser Tamás: kitört a retorikai gázháború, de mindenkinek nagyon fájna a csapok elzárása

Tükörválaszként az Oroszországgal szemben az európai energiaválsággal kapcsolatban megfogalmazott alaptalan vádakra és az Északi Áramlat 2 gázvezeték elleni tilalmakra, Oroszországnak minden joga megvan arra, hogy embargót rendeljen el a teljesen feltöltött Északi Áramlat 1-en keresztüli gázszállítás leállítására – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

"Egyelőre azonban nem hozunk ilyen döntést. Senki sem profitálna belőle. Bár egyes európai politikusok az Oroszország elleni nyilatkozataikkal és vádaskodásaikkal ebbe az irányba terelnek bennünket" – mondta Novak.

"Az orosz miniszternek igaza van, joga valóban van Oroszországnak erre, az egy más kérdés, hogy van-e ennek racionalitása. Oroszország 50-60 éve küzd azért, hogy elfogadható, megbízható gázszállítója legyen az európai kontinensnek. Ha Oroszország az egyik legfontosabb gázszállítási útvonalát lekapcsolja, azzal megszegi azokat a szerződéseket, amelyek jellemzően 2030-2040-ig szólnak Európa felé, és ezzel tovább rombolja saját reputációját. Ez nem egy logikus orosz lépés" – mondta érdeklődésünkre Pletser Tamás. Az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője úgy látja, próbálnak különböző retorikai eszközökkel is küzdeni egymással a felek, és ebben Oroszországnak bevett gyakorlata van a hidegháború óta.

Éles fordulat jöhet Venezuelában

Nicolás Maduro venezuelai elnök és ellenzéke közölte, hogy találkoztak Caracasban egy magas rangú amerikai küldöttséggel. Hosszú évek óta ez volt a legmagasabb szintű amerikai látogatás a dél-amerikai országban, és annak a washingtoni törekvésnek a része, hogy elszigeteljék a világban Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Több elemző szerint az Egyesült Államok annak ellenére, hogy szankciókkal sújtja Venezuelát, potenciális alternatív kőolajbeszerzési forrásként tekint rá arra az esetre, ha Washington korlátozni akarná az Oroszországtól vásárolt olaj mennyiségét egy Moszkva elleni újabb büntetőintézkedésként a háború miatt.

Pletser Tamás felidézte, hogy Venezuela olajipara nagy mértékben összeesett az elmúlt tíz évben, korábban három-négymillió hordós napi termelése volt az országnak, ma pedig ez bőven egymillió hordó alatt van, miközben a világ legnagyobb olajkészlete állna rendelkezésre. A gazdaság is gyengén teljesít, a szankciók időszakában főleg Oroszországtól és Irántól kaptak jelentős segítséget, ennek köszönhetően nem omlott össze teljesen a venezuelai olajipar.

"Ez a nyitás valószínűleg arról is szól, hogy Oroszország és Irán a jövőben nem biztos, hogy tud segíteni Venezuelának, miközben a világ olajéhsége az Oroszország elleni embargók következtében valószínűleg nőni fog. Valós lehet ez a közeledést, hiszen mind az Egyesült Államoknak, mind Venezuelának érdeke lehet az, hogy valamilyen szinten rendezzék a kapcsolatokat. Venezuela olajiparát gyakorlatilag az Egyesült Államok cégei hozták létre, a déli finomítók jó része Texas környékén a venezuelai kőolajra van optimalizálva. Ez a közeledés, ha megvan a megfelelő politikai támogatás, sikeres lehet" – mondta az elemző.

Szerinte a venezuelai olajipar gyorsan helyreállítható,

egy-két év alatt a mostani fél-egymillió hordós termelési mennyiség akár két-hárommillió hordóra is felfuttatható lenne, de ehhez egyfajta politikai nyitottság kell,

a Maduro-kormányzatnak támogatnia kell ezt a lépést, ami szembe megy az elmúlt másfél évtizedes Amerika-ellenes retorikával, amit Chavez és Maduro képviselt.

Az olaj- és gázpiacok helyzete

Pletser Tamás szerint az elmúlt napok rekordjai után most stabilizálódott a helyzet az olajpiacon, a Brent típusú kőolaj jegyzése 125-130 dollár körüli szinten van, ami még mindig nagyon magas. Két hét alatt több mint 30 százalékkal emelkedett az ár, ilyen hektikus hét utoljára az öbölháborúk időszakában volt az olajpiacon.

"Ez mutatja, hogy a szituáció mennyire súlyos. Általában ilyen magas árszint mindenképpen visszahat az olaj keresletére is, a piac talán most már teljes mértékben beárazza azt, hogy az orosz olaj eltűnhet a kínáltból" – mondta a szakértő.

A földgázár még hektikusabb, mint a kőolajé, stabilizációról még nem lehet egyértelműen beszélni az elemző szerint.

"Valószínűleg az orosz földgázszállítások nem fognak megszűnni Európa felé, ha mégis megszűnnének, akkor valószínűleg még azért magasabb árakat is láthatunk. Ez rövidtávon mind a két fél számára nagyon nagy csapást lenne. Az én várakozásom az, hogy a retorikai háború ellenére fognak az oroszok szállítani, és valószínűleg Európa is tiltakozni fog a fizetések befagyasztása ellen, tehát magyarul fizetni fog az oroszoknak a földgázszállításokért" – mondta Pletser Tamás. Amerika már lépett Az Egyesült Államok betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot, ezzel újabb nyomást gyakorolva Moszkvára az ukrajnai invázió megtorlásaként - jelentette be kedden, a Fehér Házban elmondott beszédében Joe Biden amerikai elnök . Kiemelte, az újabb szankcióknak "az Egyesült Államokban is meglesznek a költségei". Az elnök úgy fogalmazott: "a szabadság védelme nekünk is pénzbe fog kerülni". Felhívta a figyelmet, hogy a törvényhozás demokrata párti és republikánus képviselői is elfogadták ezt és egyetértettek abban, hogy "ezt meg kell tennünk".

Nyitókép: Zoran Orcik/Getty Images