Venezuelával is szövetkezne az Egyesült Államok Moszkva ellen

Magas rangú amerikai tisztségviselők érkeztek szombaton Venezuelába, hogy tárgyaljanak Nicolás Maduro elnökkel Moszkvától való esetleges eltávolodásáról Oroszország ukrajnai háborújával összefüggésben - jelentette a Reuters hírügynökség egy az ügyet ismerő, meg nem nevezett forrásra hivatkozva.

Hosszú évek óta ez a legmagasabb szintű amerikai látogatás a dél-amerikai országban, és annak a washingtoni törekvésnek a része, hogy elszigeteljék a világban Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Egyes elemzők szerint az Egyesült Államok - annak ellenére, hogy szankciókkal sújtja Venezuelát -, mint potenciális alternatív kőolajbeszerzési forrásként tekint rá arra az esetre, ha Washington korlátozni akarná az Oroszországtól vásárolt olaj mennyiségét egy Moszkva elleni újabb büntetőintézkedésként a háború miatt.

A fehér házi és külügyminisztériumi tisztségviselők szombaton már tartottak is egy tárgyalási fordulót venezuelaiakkal, de

a nyilatkozó forrás szerint eredménytelenül, és nem lehet tudni, hogy lesz-e újabb forduló

- írta a Reuters. A látogatásról először a The New York Times című lap számolt be.

A Fehér Ház és a külügyminisztérium egyelőre nem reagált az ügyet firtató kérdésekre - jegyezte meg a hírügynökség.

Az Egyesült Államok és több tucatnyi más ország szerint a 2013 óta elnök Maduro csalással nyerte meg a 2018-as elnökválasztást, ezért szankciókkal ki akarták kényszeríteni távozását, és az Egyesült Államok 2019-ben megszakította diplomáciai kapcsolatait Venezuelával. Maduro azonban a hadsereg, Oroszország, Kína, Kuba és Irán támogatásával hatalmon maradt, és az amerikai kormányok az utóbbi években közvetlen kapcsolatot nem tartottak vele. Joe Biden mostani amerikai elnök kormánya is fogadkozik, hogy nem oldja fel a szankciókat Venezuela ellen, csak abban az esetben, ha az országban szabad választásokat rendeznek.

Még mielőtt Oroszország megtámadta Ukrajnát, Maduro február 23-án kinyilvánította, hogy továbbra is támogatja Putyin orosz elnököt az Ukrajnával fennálló feszült helyzetben. Emlékeztetett arra, hogy elődje és tanítója, Hugo Chávez (aki 1999 és 2013 között volt Venezuela elnöke) szintén támogatta Oroszországot, amikor Moszkva 2008-ban elismerte a két georgiai szakadár terület, Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét. Jurij Boriszov orosz miniszterelnök-helyettes, aki közvetlenül Maduro támogató nyilatkozata előtt Caracasban járt, hangsúlyozta, hogy "Venezuela Oroszország stratégiai partnere ebben az egyre növekvő bizonytalanságban".

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője szombaton Moszkvában újságíróknak nyilatkozva kijelentette: Oroszországot nem tudják elszigetelni az Ukrajna elleni hadműveletének kezdete óta bejelentett nemzetközi szankciókkal. A világ túlságosan nagy ahhoz, hogy Európa és az Egyesült Államok bármelyik országot is el tudja szigetelni - mondta.

Nyitókép: MTI/EPA/Miraflores Press/Miraflores Press