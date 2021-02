A hadiipar előtt is nyitva áll a Zalazone

Hamar Zoltán szerint tartható a Zalazone ez év végére tervezett átadása, és a 45 milliárd forintos költségkerete is. Többek között az év közepére befejeződhet a városi tesztkörnyezetet teremtő smart city, valamint az autópályaszakasz építése. Előbbi esetében egy tizenöt hektáros területen valósághű városias tesztkörnyezetet alakítanak ki. A smart cityben alapvetően egyes, biztonsági szempontból kritikus eseteket szeretnének megjeleníteni, mert az önvezető autók szempontjából fontos országúti tesztelést a tesztpályán nem lehet teljesen megvalósítani. Olyan, az európai forgalomban is jellemző helyzeteket, körülményeket is kialakítanak, mint például a többsávos kereszteződés, a kerékpársáv vagy a buszsáv – magyarázta a Világgazdaságnak.

A szakember arra is kitért, hogy a rendelkezésre álló elemeket már 2018 óta adják bérbe. Ezek közé tartozik a dinamikai felület, a kezelhetőségi pálya, a smart city már elkészült elemei, és a belső utak egy része. A három éve kínált pályabérlet rendszere jól működik, egyre több a vevőjük. A covid hatását azonban ők is érzik, hiszen a partnereik jelentős része külföldről érkezik, és számukra nehezebbé vált az országba történő belépés és a hazautazás is. Ám mivel Európa-szerte ugyanez a helyzet,

nem kerültek hátrányba más tesztpályákhoz képest.

Az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezető igazgatója kérdésre válaszolva azt is közölte: a Zalazone-projekt nagy előnye, hogy katalizátorként működik, hiszen a hozzá kapcsolódó beruházások további vállalkozásoknak is sok munkát jelentenek. Olyan fejlesztői munkahelyek jönnek létre, amelyek nagy hozzáadott értéket állítanak elő. Az első ilyen már meg is van: az AFL 100-150 fősre tervezett fejlesztőközpontot hoz létre a "kerítésen kívül", de közvetlen hozzáférése lesz a tesztpályához. Még nagyobb létszámot jelent majd a Rheinmetall zalaegerszegi harckocsigyára, amellyel sok szinergia kihasználására kínálkozik lehetőség.

