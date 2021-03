Légvédelem: nagy bevásárlásra készül Magyarország

Magyarország 35 milliméteres Oerlikon Skyranger légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal a német Rheinmetall AG-vel – írja a Portfolio a cég negyedéves eredményeit ismertető konferenciahívás internetre feltöltött átirata alapján.

A vállalat elnök-vezérigazgatója, Armin Papperger arról is beszél, hogy

a következő generációs harcjárműveikbe bekerülő digitális eszközök fejlesztése teljesen Magyarországon fog megvalósulni.

A beszélgetésben Papperger elmondja, hogy Magyarország 35 milliméteres légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal a Rheinmetall-lal, és arról is beszél, hogy ezeket hazánk döntéshozói a szintén beszerzésre és gyártásra kerülő Lynx gyalogsági harcjárművekre szerelnék. Magyarország a rendszer üzemeltetéséhez szükséges radarrendszereket is a Rheinmetall-tól vásárolná meg.

Papperger a lap szerint valószínűleg az Oerlikon Skyranger mobil légvédelmi rendszer Lynx-re adaptált változatáról beszélt. A fegyverrendszer alapját egy 35 milliméteres gépágyú képezi, elsősorban konvojok és más stratégiai fontosságú célpontok védelmére való, kiválóan alkalmas ellenséges drónok megsemmisítésére is.

Armin Papperger arról is beszél a részvényeseknek, hogy Magyarország már most fontos része a Rheinmetall portóliójának mint piac és mint gyártókapacitás. Azt mondja, Magyarország már fizetett előleget a megrendelésekért (itt valószínűleg ismét a Lynxekre utal), melyeket 2022-ben kezd el a Rheinmetall szállítani.

A leiratból az is kiderül, hogy a német vállalt Szlovákiával és Csehországgal is tárgyal a harcjárművek exportjáról, ebből pedig a német vállalat hamarosan létesülő magyarországi üzemeit működtető Rheinmetall Hungary Zrt-ben tulajdonrésszel rendelkező magyar állam is bevételhez jut.

Nyitókép: Hiúz, magyar festéssel. (Miniszterelnöki Kormányiroda)