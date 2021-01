Vakcinában és palackos vízben utazik Ázsia leggazdagabb embere

Egy vakcinagyártó és vizet palackozó kínai üzletember lett Ázsia leggazdagabb embere a történelem egyik leggyorsabb vagyonosodását produkálva.

A Bloomberg üzleti hírügynökség évvégi kimutatása szerint Csung San-san üzleti érdekeltségeinek értéke idén 70,9 milliárd dollárral 77,8 milliárdra (23 ezer milliárd forint) szökött fel, és ezzel a 11. lett a világ leggazdagabbjainak listáját, maga mögé utasítva Ázsia két korábbi listavezetőjét, a kínai Jack Mát és az indiai Mukes Ambanit.

