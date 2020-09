Elindult az MFB Csoport új kezdeményezése

Az Összetartók.hu oldal kiemelt célja, hogy egy felületen tegye elérhetővé a vállalkozások fejlődéséhez szükséges legfontosabb elemeket. Online találkozási lehetőséget nyújt a vállalkozásoknak arra, hogy szolgáltatásaikat, szakértelmüket vagy akár szabad kapacitásaikat is bemutathassák más vállalkozásoknak – új üzleti kapcsolatok kialakításának érdekében. Szintén fontos cél, hogy első kézből származó, hiteles szakmai segítséget nyújtson a finanszírozási kérdések, problémák megoldásához, folyamatosan bővülő tudásanyaggal. Végezetül közvetlen kapcsolatot teremt az MFB Csoport tagvállalatainak szakértőihez, ezáltal kedvező hitel-, tőke- és garanciamegoldásokhoz juthatnak a vállalkozások – közölte a vállalat.

Az Összetartók.hu oldalon a látogatók szabadon böngészhetnek a regisztrált vállalkozások kérései és felajánlásai között és egy egyszerű regisztrációt követően maguk is aktív tagjai lehetnek az Összetartók közösségének. Az oldalon

a már regisztrált vállalkozások biztonságos keretek között, díjmentesen mutatkozhatnak be és kezdeményezhetnek új üzleti kapcsolatokat.

Az MFB Csoport finanszírozási megoldásainak bemutatása egyszerű, közérthető módon történik, a választást közülük pedig egy néhány kérdésből álló szűrő segíti. Az oldalon minden olyan hitel-, tőke- és garanciatermék információi megtalálhatók, melyeket az MFB Csoport tagjai a bajba jutott vagy fejlesztést tervező vállalkozások számára dolgoztak ki. Az egyes termékeknél az Összetartók.hu felület lehetőséget biztosít a kapcsolatfelvételre, hogy a további segítséget személyre szabottan is megkaphassák az érdeklődők – teszik hozzá.

A szakmai ismeretek fejlesztését folyamatosan bővülő tudásanyag biztosítja, mellyel a vállalkozások fontos finanszírozási ismeretekhez, fogalommagyarázatokhoz juthatnak. Érdemes nyomon követni a már megvalósult támogatásokból elkészült eseteket bemutató videókat: a kisfilmek nemcsak az MFB Csoport sokszínűen felhasználható termékeit szerepeltetik, hanem

inspirációt is nyújtanak a fejlesztés, beruházás előtt álló cégeknek az elképzeléseik megvalósításához.

Az MFB Csoport marketing és kommunikációs igazgatója az InfoRádiónak kiemelte: a hiteltermékek, az MFB Csoport által kidolgozott, több mint 1500 milliárd forintos gazdaságélénkítő csomag önmagában egy nagyon jó lehetőséget teremt, de a vállalkozásoknak arra is szüksége van, hogy megfelelő mennyiségű információval és jó gyakorlatokkal is rendelkezzenek, és ezt nyújtja az Összetartok.hu, hogy a KKV-szektor sikeresen vegye a világjárvány miatti akadályokat. Milassin Levente megismételte, az oldalra bármely működő magyar cég ingyenesen regisztrálhat, azt remélve, hogy egy olyan közösséget tudnak összehozni, akik egymásnak is tudnak segíteni – részben a kialakult helyzet „túlélésében”, részben pedig, hogy előremenekülve, új üzleti kapcsolatokkal gazdagodva és megerősödve tudjanak kijönni a Covid sújtotta helyzetből – fogalmazott.

Az MFB Csoport tagjai közül a Magyar Fejlesztési Bank, a Hiventures Tőkealapkezelő Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. finanszírozási megoldásai érhetők el az oldalon.

Nyitókép: Pixabay.com