Az aszály miatt durva belviszály alakul az Egyesült Államokban

A Powell-tó vasárnap mért vízszintje 1072,83 méteres tengerszint feletti magasságra csökkent, ami mindössze néhány centiméterrel haladja meg a vízszint 2023-ban mért történelmi mélypontját.

Egy héttel korábban az Arizona és Nevada állam határán a Colorado folyó felduzzasztása által 1930-as években kialakított mesterséges tó, a Lake Mead vízállása is a valaha mért legalacsonyabb szintre esett.

A vízi erőforrásokért, így a Colorado folyó megfigyeléséért is felelős szövetségi hivatal (Bureau of Reclamation) vasárnapi mérése szerint a folyó vízszintje 316,9 méter volt, azaz 10 centiméterrel maradt el az augusztus 8-án mért értéktől.

A két tó vízszintje jelenleg mindössze néhány méterre van attól a kritikus küszöbértéktől, amely még lehetővé teszi rajtuk az áramtermelést. Így a 40 millió ember vízellátásáért felelős Colorado folyó lecsökkent vízhozama miatt nemcsak az áramellátás, hanem a tőle függő hét állam közötti vízelosztás kérdése is egyre élesebben merül fel.

Az államok között ugyanis évek óta vita folyik erről, de egyelőre nem sikerült megállapodásra jutniuk.

A kialakult patthelyzetre tekintettel a Trump-adminisztráció július végén egy olyan megoldási javaslatot mutatott be, amely jelentős vízkorlátozásokkal kezelné a folyót fenyegető krónikus aszályhelyzetet. A terv szerint az amerikai kormány rendeletben írná elő Kalifornia, Arizona és Nevada számára, hogy 2036-ig évi 3,7 milliárd köbméterre csökkentsék az együttes vízfogyasztásukat, amivel az AFP hírügynökség számításai szerint 1,5-milliószor lehetne megtölteni egy olimpiai versenyek megrendezésére alkalmas úszómedencét.

A javaslat ugyanakkor nem igényelne jelentős vízkorlátozást a Colorado folyótól szintén függő Colorado, Utah, Wyoming és Új-Mexikó államoktól, ami várhatóan ellenállást váltana ki a vízkorlátozásban érintett három állam részéről.

Megfigyelők szerint ez olyan jogi csatározásokhoz vezethetne, amelyek több millió dollárba kerülnének az érintett államok számára.