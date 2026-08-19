Helyszíni tájékoztatást adott Paksról Ruszin-Szendi Romulusz

A Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító ideiglenes fenékküszöbnél végzett búvárvizsgálat alapján a beépített kőtömbök stabilan állnak, és nem látszik olyan alámosás, amely veszélyeztetné a létesítményt – adta hírül Facebook-bejelentkezésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, amiról a Portfolio számolt be.

A Honvédség búvárai párokban dolgozva vizsgálták végig a fenékküszöböt, a tömbök közötti részeket és azok mindkét oldalát is. A szakemberek szerint a víz nem a kőtömbök alatt halad át, hanem elsősorban azok mellett és között, ahol emiatt erősebb sodrás alakul ki.

A legfontosabb megállapítás, hogy a fenékküszöb jelenleg szerkezeileg stabil, megfelelően fekszenek a tömbök a mederben. A miniszter megköszönte a búvárok munkáját, és úgy fogalmazott: abban bízik, hogy a jövőben minél kevesebb merülésre lesz szükség, mert az azt jelentené, hogy a létesítménnyel nincs probléma.