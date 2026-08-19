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Betonkockát emel a Dunába a honvédség Airbus H225M típusú helikoptere a fenékküszöb építésének munkálatai során az MVM Paksi Atomerõmû közelében 2026. augusztus 15-én. Megkezdõdött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál az atomerõmû mûködésének fenntartásához szükséges dunai vízszint emelése érdekében.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Helyszíni tájékoztatást adott Paksról Ruszin-Szendi Romulusz

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A honvédelmi miniszter szerint a búvárok nem találtak semmi olyan a létesítményen, ami aggodalomra adhat okot, minden a terv szerint működik.

A Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító ideiglenes fenékküszöbnél végzett búvárvizsgálat alapján a beépített kőtömbök stabilan állnak, és nem látszik olyan alámosás, amely veszélyeztetné a létesítményt – adta hírül Facebook-bejelentkezésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, amiról a Portfolio számolt be.

A Honvédség búvárai párokban dolgozva vizsgálták végig a fenékküszöböt, a tömbök közötti részeket és azok mindkét oldalát is. A szakemberek szerint a víz nem a kőtömbök alatt halad át, hanem elsősorban azok mellett és között, ahol emiatt erősebb sodrás alakul ki.

A legfontosabb megállapítás, hogy a fenékküszöb jelenleg szerkezeileg stabil, megfelelően fekszenek a tömbök a mederben. A miniszter megköszönte a búvárok munkáját, és úgy fogalmazott: abban bízik, hogy a jövőben minél kevesebb merülésre lesz szükség, mert az azt jelentené, hogy a létesítménnyel nincs probléma.

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