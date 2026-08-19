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Michal Hampel, a lengyel Humanit�rius-Orvosi Seg�ts�gny�jt�si Csoport (Zesp� Pomocy Humanitarno-Medycznej) helyettes vezet�je (j3) az M3-as aut�p�ly�n augusztus 16-�n hajnalban t�rt�nt buszbaleset s�r�ltjeinek �llapot�r�l tartott saj�t�j�koztat�n Miskolcon, a Borsod-Aba�j-Zempl�n V�rmegyei K�zponti K�rh�z �s Egyetemi Oktat�k�rh�z �p�let�n�l 2026. augusztus 17-�n. M�g�tte Kosty�l L�szl�, a Borsod-Aba�j-Zempl�n V�rmegyei K�zponti K�rh�z �s Egyetemi Oktat�k�rh�z megb�zott f�igazgat�ja (j2).
Nyitókép: Vajda János

Lengyel diplomaták látogatták meg az M3-as tragédia túlélőit Miskolcon

Infostart / MTI

A budapesti Lengyel Nagykövetség ügyvivője és Lengyelország szolnoki tiszteletbeli konzulja meglátogatta az M3-as autópályán vasárnap történt súlyos buszbaleset sérültjeit a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, Miskolcon.

Németh Csaba, a miskolci kórház kommunikációs munkatársa elmondta: Jacek Śladewski ügyvivő és Krzysztof Filipowicz tiszteletbeli konzul 5 könnyebben sérült lengyel beteget keresett fel a kórházban. A diplomaták kiemelték a sérültek jó ellátását, és köszönetet mondtak a kórház vezetésének, az egészségügyi dolgozóknak, a mentésben részt vevőknek, valamint a helyi hatóságoknak.

Már készítik elő azon sérültek hazaszállítását, akiknek az állapota ezt lehetővé teszi. A lengyel kormány döntése alapján repülőgépeket küldenek Magyarországra, miközben lengyel egészségügyi szakemberek is részt vesznek a betegek állapotának felmérésében és a további kezelés megtervezésében.

Mint arról az Infostart is beszámolt korábban, egy lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A sofőr ellen - aki valószínűleg elaludt - halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról.

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