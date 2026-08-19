Lengyel diplomaták látogatták meg az M3-as tragédia túlélőit Miskolcon

Németh Csaba, a miskolci kórház kommunikációs munkatársa elmondta: Jacek Śladewski ügyvivő és Krzysztof Filipowicz tiszteletbeli konzul 5 könnyebben sérült lengyel beteget keresett fel a kórházban. A diplomaták kiemelték a sérültek jó ellátását, és köszönetet mondtak a kórház vezetésének, az egészségügyi dolgozóknak, a mentésben részt vevőknek, valamint a helyi hatóságoknak.

Már készítik elő azon sérültek hazaszállítását, akiknek az állapota ezt lehetővé teszi. A lengyel kormány döntése alapján repülőgépeket küldenek Magyarországra, miközben lengyel egészségügyi szakemberek is részt vesznek a betegek állapotának felmérésében és a további kezelés megtervezésében.

Mint arról az Infostart is beszámolt korábban, egy lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A sofőr ellen - aki valószínűleg elaludt - halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról.