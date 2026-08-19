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Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter beszédet mond az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából rendezett központi ünnepségen a Bálna Honvédelmi Központban 2026. augusztus 19-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Ruszin-Szendi Romulusz: a magyar honvédek minden nap bizonyítanak

Infostart / MTI

A honvédelmi miniszter az MH központi ünnepségén úgy fogalmazott: még ha a múltból is táplálkozunk, a jelent kell megélni, így azon az úton kell tovább haladni, ami a legjobb Magyarországnak és a Magyar Honvédségnek.

A katonák mindennap bizonyítanak – emelte ki a honvédelmi miniszter a nemzeti ünnep alkalmából a tárca és a Magyar Honvédség központi ünnepségén szerdán Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban.

Ruszin-Szendi Romulusz az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartott rendezvényen arról beszélt: a Magyar Honvédség mindennap bizonyít. Példaként említette, hogy katonák nélkül nem lenne energia- és nukleáris biztonság, a katonák Paksnál építik „a bal partot”, Budapest északi részén gondoskodnak a vízellátásról, a helikopterek nemrég részt vettek erdőtüzek oltásában, miközben sok katona külföldön szolgál.

A múltból táplálkozunk, de a jelent kell megélni, és menni kell tovább azon az úton, ami jó Magyarországnak és a Magyar Honvédségnek

– mondta a miniszter. Hozzátette: hogy milyen lesz a jövője a Magyar Honvédségnek, „igazából rajtunk múlik”. Úgy látja, a honvédség „nagyon jó kezekben van” Sándor Zsolt vezérezredesnél, a Honvéd Vezérkar főnökénél, a minisztérium feladata pedig a működéshez szükséges feltételek biztosítása.

Jelezte: elkezdték megvalósítani mindazt, amit a választási kampányban ígértek. Példaként említette, hogy a laktanyák és alakulatok visszakapják a neveiket, és megteremtették a lehetőségét annak, hogy a méltánytalanul eltávolítottak visszatérhessenek a hadseregbe, valamint készülnek a jogszabályok, amelyek megteremtik a további átalakítások hátterét.

Szólt arról is, hogy a GDP 2 százalékát a NATO előírásainak megfelelően a haderőre tudják fordítani, és ezt a pénzt arra költik, „ami tényleg jó a katonáknak”. A miniszter hangsúlyozta:

az elismerésben részesültek példát jelentenek mindenkinek, és az elvégzett munkának mindig megvan a gyümölcse.

A rendezvényen kinevezésekről, előléptetésekről szóló határozatokat ismertettek, valamint kitüntetéseket, elismeréseket adott át a honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. A miniszter által adományozott Hazai Samu-életműdíjban részesült Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredes példaértékű katonai életpályája és ennek során a honvédség feladatainak megvalósítása érdekében kifejtett, kiemelten jelentős elméleti és gyakorlati tevékenysége elismeréséül.

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Kezdőlap    Belföld    Ruszin-Szendi Romulusz: a magyar honvédek minden nap bizonyítanak

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