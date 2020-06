Kiderült, miért emelkednek ennyire a biztosítási díjak

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint a 22 hazai biztosító 25,4 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta az első három hónapot, ami a szektor történetében az eddigi legnagyobb első negyedéves profit, igaz, a biztosítástechnikai eredmény kis mértékben csökkent, főleg az életág jövedelmezősége esett vissza – írja a napi.hu.

Március végén több mint 14,37 millió szerződést kezeltek a biztosítók, de három hónap alatt csupán 16 657-tel nőtt a szerződések száma. Az életbiztosítási szerződések száma csökkent, tavaly az első negyedévben még emelkedett. A járvány okozta pánik lehet az egyik oka annak, hogy a halálesetre szóló biztosítások száma több mint hétezerrel nőtt az első negyedévben. A nyugdíjbiztosítások száma is emelkedett még az első negyedévben, de kisebb mértékben, mint tavaly.

Éves összevetésben a díjbevételek nőttek 6,3 százalékkal 336,4 milliárd forintra. Ez magasabb az inflációnál, vagyis nem csupán a szerződések indexálása miatt folyt be több pénz a biztosítókhoz. Az életágon viszont az infláció mértékénél alacsonyabb, csupán 3 százalékos díjbevétel-növekedés volt a tavalyi 11,2 százalék után, a nem életágon 8,6 százalékkal nőtt a díjbevétel, és meghaladta a 200 milliárd forintot.

A vállalati vagyonbiztosítások díjbevétele 15 százalékkal ugrott meg, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoké (kgfb) 8,3 százalékkal, amiben részben a szerződések számának növekedése, részben a díjak emelkedése is szerepet játszott. A cascóknál 12,7 százalékos díjbevétel-növekedést mértek, ami szintén a biztosítási díjak emeléséből is fakadt, hiszen a szerződések száma csak 5 százalékkal emelkedett. Kiugró mértékben, 26 százalékkal nőtt még a pénzügyi veszteségekre kötött biztosítások díjbevétele, amiben szerepe lehetett a munkanélküliségtől való félelemnek is.

Az autózás leállása ellenére az autós biztosítások kárkifizetései tavalyhoz képest emelkedtek, a kgfb-nél 10,5 százalékkal, más autós biztosításoknál 9,8 százalékkal nőtt a bruttó kárráfordítás. Emellett az sem kizárt, hogy a karanténban sokan gyújtották magukra a lakásukat, a tűz- és egyéb vagyonkárok ráfordításai csaknem 50 százalékkal emelkedtek.

Nyitókép: Pixabay