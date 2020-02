Nagy a bizonytalanság az iparűzési adó csökkentési tervek körül

Bár Varga Mihály pénzügyminiszter február elején a Versenyképességi Tanács ülését követően még azt mondta, hogy várhatóan az év második felében már be is vezetik az iparűzési adóval kapcsolatos enyhítéseket, kedvezményeket, mostanra a Népszava kormánypárti forrásokból származó értesülései szerint eltűnt a kezdeti lendület, és lehet, hogy a kormány mégsem vezeti be a gazdaságélénkítőnek szánt intézkedéseket.

Az önkormányzati bevételeket rendesen visszavágó adócsökkentés még fideszes oldalról is éles nyilvános kritikákat kapott. A legnagyobb nyilvánosságot Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester Facebookon közzétett szavai kapták: többek között arról beszélt, hogy a városának 20 milliárd forintot jelent az iparűzési adó, amiből a városi intézmények és a kultúra mellett a helyi kkv-kat segítő adókedvezményeket finanszírozzák.

A Népszavának egy kormánypárti vezető egyenesen „csak egy kiszivárgott tervezetnek” nevezte a pénzügyminiszter által bejelentett intézkedéseket, amikről „semmilyen komolyabb egyeztetés nem volt még, a kormány pedig biztosan nem tárgyalta eddig”. A lapnak egy korábbi államtitkár úgy nyilatkozott, szerinte nem lesz semmi az adócsökkentésből, igaz, egy másik vezető fideszes szerint egyelőre nincs végleges döntés az ügyben.

A három javaslat közül az adófeltöltési kötelezettség eltörlésének bevezetésére van a legnagyobb esély, bár ez is egyszeri mintegy 80-100 milliárd forintos bevételkiesést jelent az önkormányzatok számára 2021-ben, ami az éves bevételek nyolcada. Ezt az elképzelés szerint elég lenne a következő év május 31-ig teljesíteni. Viszont már ez is komoly nehézségeket okozhat az egyébként is feszített költségvetés mellett működő önkormányzatok számára.

A lap szerint voltak már előjelei, hogy a kormány esetleg visszavonulót fúj: Varga Mihály néhány napja az mfor.hu-nak adott interjúban maga is pedzegette, hogy esetleg nem lesz a hipa-csökkentésből semmi. László Csaba a KPMG igazgatója, volt pénzügyminiszter a Magyar Narancsban megjelent cikkében a vállalkozók legjobban utálta adójának nevezte a hipát, ugyanis az nem a nyereséget, hanem a hozzáadott értéket (módosított bevételt) adóztatja. A cégek életét az is nehezíti, hogy akár 50-100 önkormányzat között kell megosztaniuk a hipát, ezért legalább annak beszedést érdemes lenne (újra) központosítani – vélekedett László Csaba.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán