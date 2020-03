MGYOSZ: ipa helyett szochót csökkentsen a kormány

Nem az iparűzési adó csökkentése a legfontosabb, sokkal sürgetőbb lenne a szociális hozzájárulási adó további mérséklése, mivel a hatéves bérmegállapodás lejárta után várhatóan 11,5 százalékon maradó adó régiós összevetésben még mindig magas - mondta Futó Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke az mfor.hu érdeklődésére a PwC cégvezetői felmérését ismertető sajtóeseményen.

Ismeretes, hogy a Nemzeti Versenyképességi Tanács februári javaslatcsomagja szerint az adóalapban elszámolható lenne az értékcsökkenési leírás, valamint a kutatás-fejlesztésre fordított összeg ötszöröse, illetve a feltöltési kötelezettséget is eltolnák decemberről a következő év májusáig. Varga Mihály pénzügyminiszter akkor versenyképességi okokkal indokolta a csomagot, de arra is felhívta a figyelmet, hogy az adómódosítással akár nőhet is a cégek adóalapja, hiszen fokozzák termelésüket. Azóta a bevételeiket féltő önkormányzatok erőteljes lobbizására lassult a rendszerváltó lendület, és legutóbb a tárcavezető is azt nyilatkozta, hogy csak minden álláspont meghallgatása után hoz döntést a kormány. A tervezett változások bejelentését követően számos vállalkozói érdekképviselet - többek között a VOSZ, az AmCham -, de a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatta az elképzeléseket.

Javítaná a magyar versenyképességet a helyi iparűzési adó tevezett átalakítása - mondta az InfoRádiónak az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke. Bársony Farkas egyetértett azzal, hogy a módosításokkal csökkenhet a helyi az önkormányzatok bevétele, a kamarai vezető szerint azonban az adónem átgondolása kompenzálná ezt, mert az országba újabb működőtőke érkezne.

Annyiban nem meglepő az MGYOSZ elnök véleménye, hogy az érdekképviselet már a tavaly év végi sikertelen minimálbér-emelési tárgyalásokon is erőteljesen kiállt a járulékcsökkentés mellett. Sőt, azt a munkáltatói kezdeményezést is támogatták, hogy a végül 8 százalékon maradó emelés kigazdálkodhatósága érdekében a kormány hozza előre az idei évre betervezett szochó-csökkentést januárra.

Nyitókép: MTI/ Sóki Tamás