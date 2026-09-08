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Bright fallen leaves in green grass. Autumn is coming. Top view.
Nyitókép: Getty Images / Lina Moiseienko

Mi teendőnk maradt a kertben, ha beköszöntött az ősz? – Nagyon is sok!

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Habár lassan a végéhez közeledik a nyár, azért így is akad egy csomó kerti munka, amiről nem szabad megfeledkezni, hiszen ilyenkor, ősszel van a szezonja.

Általános szabály, hogy az ültetésre legalkalmasabb időszakok márciustól május közepéig, illetve szeptember közepétől október végéig tartanak – írja az edenkert.hu, hozzátéve, hogy ha a kertész hajlandó némi erőfeszítésre, szerencsét próbálhat nyáron és a tél elején is.

Mint a portál írja, ősszel is sok munka vár: virághagymák ültetése, komposztkészítés, az évelők szétültetése, illetve az előrelátóbbak ilyenkor ásnak új ágyásokat és szántanak, hogy előkészítsék a földet az új évszakra. A szakértő szerint a növények átültetését még október előtt el kell végezni, főként azért, mert megbízható hótakaró nélkül a növények gyökerei az októberi kedvező időjárási viszonyok között tudnak jól megtelepedni. Emellett a csapadékhiány miatt az öntözésről sem szabad megfeledkezni.

Augusztus vége és a szeptember az az időszak, amikor elültethetjük a fehér liliomot, szétültethetjük az íriszeket, átültethetjük a pünkösdi rózsákat. A zöldségek betakarítása is munkát ad ilyenkor, ha későn érő fajtákat termesztünk. Ráadásul az időjárás biztos halált jelent minden olyan gyomnak, amit sikerült megzavarni vagy elgyengíteni.

A szeptember vége és az október eleje alkalmas még az évelő-ágyások átdolgozására, a virághagymák elültetésére, bokrok-fák telepítésére, de városi környezetben akár még rózsát is lehet még ilyenkor telepíteni. A fáktól és kertekből kikerülő nagy mennyiségű növényi anyag jó kiegészítője a komposzthalomnak. Elég, ha ásunk egy árkot a kertben, megtöltjük a növényi anyaggal, hozzáadunk némi trágyát, majd befedjük földdel. A komposztálással kapcsolatban is ad tanácsot a szakértő: ha felaprítjuk a leveleket, azzal gyorsítjuk a lebomlást, a trágya pedig segíti a hasznos baktériumok munkáját.

A kertépítési munkálatokat is őszre érdemes tartogatni, például ha javítani szeretnénk a virágágyásainkon. A talaj jól megmunkálható, az időjárás kellemes és tiszta, sokkal jobb ilyenkor elvégezni ezeket a munkákat, mint a sáros tavaszi körülmények között. Van azonban néhány kivétel az őszi ültetés szabálya alól: némelyik növényfajtát, például a magnóliát tavasszal kell elültetni. A szabadgyökerű rózsákat szintén kora tavasszal kell telepíteni. Bármit is ültettünk, talajtakaróval vagy más védelemmel kell ellátnunk a növényeket a szárító szél és a fagyhullámok ellen – tanácsolja a portál.

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