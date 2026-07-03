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Nyitókép: Unsplash

Szél és záporok tartják távol a hőséget – ilyen idő vár ránk július első hétvégéjén

Infostart / MTI

Nem tér vissza a hőség július első hétvégéjén: a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius-fok alatt alakul, miközben a hajnalok is frissítőek lesznek. Az északi, északnyugati szél gyakran lesz élénk, helyenként erős, és pénteken és vasárnap előfordulhatnak záporok, zivatarok is – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken sok napsütésre lehet számítani, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át az ország felett, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Szombaton napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadékra nem kell készülni. Az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet, míg késő délután 26-30 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként, de inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi, északnyugati szelet. A minimum-hőmérséklet többnyire 11 és 18 fok között valószínű, de az északi völgyekben pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.

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Még nincs a NAV-nak végleges új elnöke

Még nincs a NAV-nak végleges új elnöke

Kármán András pénzügyminiszter csütörtök este közölte: nyílt pályázaton választják ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új elnökét. Korábban még úgy tűnt, hogy eldőlt az adóhatóság új vezetőjének személye, tartósan, ugyanis a tárcavezető hétfő reggel még azt közölte, hogy "alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV-vezetéssel kapcsolatban" és akkor meg is nevezte Tamásné Czinege Csillát, és úgy tűnt az akkori tájékoztatásokból, hogy tartósan tölti majd be ezt a posztot. Az ügy előzménye, hogy a választást sokan kritizálták és Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki tájékoztatón bejelentette, hogy nincs még NAV-elnök.

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