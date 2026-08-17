Mentőhelikoptert riasztottak az M43-asra

Tájékoztatásuk szerint árokba borult egy kamion az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán Makó közelében, a 41-es kilométernél.
A makói tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Tájékoztatásuk szerint árokba borult egy kamion az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán Makó közelében, a 41-es kilométernél.
A makói tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Emelkedéssel indították a hetet az ázsiai részvénypiacok, a japán és a kínai tőzsdék erősödését elsősorban a technológiai vállalatok támogatták. A befektetői hangulatot javította, hogy a gyengébb amerikai makroadatok mérsékelték a Fed közeli kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, a befektetők a friss kínai adatokra és a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai fejleményekre figyelnek. A határidős részvényindexek állása alapján további emelkedés jöhet az európai részvénypiacokon.
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US President Trump's son-in-law Jared Kushner is expected to meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu later on Monday.