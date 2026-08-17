ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.73
usd:
313.08
bux:
0
2026. augusztus 17. hétfő Jácint
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
shattered glass
Nyitókép: Bodie45/Getty Images

Mentőhelikoptert riasztottak az M43-asra

Infostart / MTI

Baleset miatt lezárták az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalát Makó közelében hétfőn reggel – közölte honlapján a katasztrófavédelem.

Tájékoztatásuk szerint árokba borult egy kamion az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán Makó közelében, a 41-es kilométernél.

A makói tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Mentőhelikoptert riasztottak az M43-asra

baleset

közlekedés

autó

lezárás

m43-as autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump „lába bánhatja”, ha annektálja a Hormuzi-szorost

Donald Trump „lába bánhatja”, ha annektálja a Hormuzi-szorost

„Eltörik a lábát” – ez volt a válasz Iránból Donald Trump fenyegetésére, hogy amerikai területté nyilvánítja a Hormuzi-szorost. A fontos szállítási útvonal körül továbbra is patthelyzet uralkodik, miközben Irán azt ismétli, hogy kizárólag ő ellenőrizheti azt.
VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább emelkednek a tőzsdék, fókuszban a tech szektor

Tovább emelkednek a tőzsdék, fókuszban a tech szektor

Emelkedéssel indították a hetet az ázsiai részvénypiacok, a japán és a kínai tőzsdék erősödését elsősorban a technológiai vállalatok támogatták. A befektetői hangulatot javította, hogy a gyengébb amerikai makroadatok mérsékelték a Fed közeli kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, a befektetők a friss kínai adatokra és a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai fejleményekre figyelnek. A határidős részvényindexek állása alapján további emelkedés jöhet az európai részvénypiacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 17.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 17.)

A Pénzcentrum 2026. augusztus 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump envoy Kushner arrives in Israel after rare Hamas talks on Gaza peace plan

Trump envoy Kushner arrives in Israel after rare Hamas talks on Gaza peace plan

US President Trump's son-in-law Jared Kushner is expected to meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu later on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 07:39
Alaposan átírja az időjárást a hidegfront, heves zivatarok is kialakulhatnak
2026. augusztus 17. 06:25
Tragikus volt az eddigi két nyári hőhullám
×
×