2026. május 8. péntek Mihály
vilar felhők időjárás fénysugár zivatar
Nyitókép: Pixabay

Élvezzük az időt, kémleljük az eget! – Időjárás most és a hétvégén

Infostart / MTI

25 fok körül lesz a csúcs, de figyelni kell, nehogy rossz helyen érjen minket az eső!

Jellemzően napos, kora nyárias idő várható a hétvégén 25 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, de zápor, zivatar előfordulhat – közölte a HungaroMet.

Pénteken a dél, délnyugat felől felvonuló fátyolfelhőzet és – a többnyire kevés – gomolyfelhő mellett sok napsütés várható, majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg, de a zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Szombaton nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkülhet. Hajnalban 8 és 14, délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 24 és 28 fok között valószínű.

Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött

A 2025-ös viharszezon különösen súlyosra sikerült, ezt jártuk körbe biztosítók segítségével.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

