Élvezzük az időt, kémleljük az eget! – Időjárás most és a hétvégén

Jellemzően napos, kora nyárias idő várható a hétvégén 25 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, de zápor, zivatar előfordulhat – közölte a HungaroMet.

Pénteken a dél, délnyugat felől felvonuló fátyolfelhőzet és – a többnyire kevés – gomolyfelhő mellett sok napsütés várható, majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg, de a zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Szombaton nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkülhet. Hajnalban 8 és 14, délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 24 és 28 fok között valószínű.