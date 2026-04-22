2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Nyitókép: Unsplash.com

Ezek az iPhone-ok már lemaradnak az idei nagy iOS-frissítésről

Infostart

Elkerülhetetlen, hogy idővel egy-két készülék már annyira elavulttá váljon, hogy alkalmatlannak bizonyul a legújabb operációs rendszer futtatására.

A kínai Weibo közösségi oldalon egy ismert Apple-szivárogtató, az Instant Digital most arról írt, hogy négy iPhone-re már nem fog megérkezni az iOS 27 – írja a MacRumors cikke nyomán a 24.hu.

A szaklap szerint a következő Apple okostelefonok már nem kapják meg az operációs rendszer legújabb verzióját:

  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro,
  • iPhone 11 Pro Max,
  • iPhone SE (2. generáció).

Az viszont jó hír lehet az említett készülékek gazdáinak, hogy az iOS 26 frissítései még jó néhány évig járnak nekik.

Ellenben ha valaki arra kíváncsi, hogy melyek azok az eszközök, amelyek esetén viszont számítani lehet a következő nagy update-re, íme:

  • iPhone 17e,
  • iPhone 17,
  • iPhone 17 Pro,
  • iPhone 17 Pro Max,
  • iPhone Air,
  • iPhone 16e,
  • iPhone 16,
  • iPhone 16 Plus,
  • iPhone 16 Pro,
  • iPhone 16 Pro Max,
  • iPhone 15,
  • iPhone 15 Plus,
  • iPhone 15 Pro,
  • iPhone 15 Pro Max,
  • iPhone 14,
  • iPhone 14 Plus,
  • iPhone 14 Pro,
  • iPhone 14 Pro Max,
  • iPhone 13,
  • iPhone 13 mini,
  • iPhone 13 Pro,
  • iPhone 13 Pro Max,
  • iPhone 12,
  • iPhone 12 mini,
  • iPhone 12 Pro,
  • iPhone 12 Pro Max,
  • iPhone SE (2022, harmadik generáció),
  • az idén megjelenő új iPhone-ok.

