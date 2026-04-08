2026. április 8. szerda Dénes
Táplálékintolerancia teszt megfelelőségének vizsgálatát kezdeményezte az ügyészség, mert elhallgatták, hogy a kínált egészségügyi vizsgálat tudományos alapja jelenleg tisztázatlan – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Igaz vagy marketingfogás? Vizsgálat indul az ételintolerancia-tesztek ellen

Közleményükben azt írták, az ételintolerancia tesztek a közétett tájékoztatók szerint olyan eljárások, laboratóriumi tesztek, amelyek néhány csepp vérből több mint 200 féle élelmiszerre vonatkozóan megbízhatóan kimutatják, hogy az emberi szervezet mely ételeket nem tolerálja, ami összefüggésben van bizonyos betegségek vagy életminőséget rontó állapotok kialakulásával.

Az eredmények alapján pedig diéta állítható össze a panaszok hatékony megszüntetése érdekében – tették hozzá.

Az ügyészség rendelkezésére álló szakmai információk kérdéseket vetettek fel az ilyen tesztek tényleges hatékonyságával kapcsolatban: több nemzetközi és magyar tudományos társaság, szakmai szervezet álláspontja szerint az ilyen vizsgálatok megfelelő orvosi felügyelet nélkül egészségkárosodást,

alultápláltságot eredményezhetnek az olyan veszélyeztetett csoportokban, mint a gyermekek,

ezen kívül késleltethetik vagy megakadályozhatják a tünetek okának felderítését, téves diagnózis lehetőségét rejtik magukban.

Ezekkel ellenétes, az ilyen tesztek hatékonysága mellett érvelő szakmai álláspontok is rendelkezésre állnak – írták, rámutatva: a laikus fogyasztók ugyanakkor az ilyen termékek tényleges hatásosságáról, az azzal kapcsolatos pro és kontra tudományos eredményekről ismeretekkel nem rendelkeznek, így kiszolgáltatottabbak, könnyebben befolyásolhatók, ezért kiemelkedően lényeges, hogy tudományosan bizonyított állításokon alapuló, valós tájékoztatásban részesüljenek.

Hangsúlyozták, hogy

a termékek tényleges hatásosságát igazolni kell, a nem megfelelő szinten bizonyított állítások a fogyasztók érdekeit különösen súlyosan sértik.

Közölték azt is, hogy a jelen esetben ellenőrzés alá került ételintolerancia teszt jogi besorolását tekintve úgynevezett in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősül, így szigorú jogszabályi feltételeknek kell megfelelnie.

A hazai és uniós jogszabályoknak való megfelelőség vizsgálata piacfelügyeleti hatósági eljárásban történik, az erre speciális szakértelemmel rendelkező hatóságok által, ennek érdekében a főügyészség kezdeményezte a gyógyszerészeti hatóság piacfelügyeleti eljárását a teszt kapcsán – áll a közleményben.

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt szombat este lesz a kampányzáró gyűlése Budapesten, a Szentháromság téren.
 

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. A most Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
 

Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont oldalazott, minimálisan visszakorrigált a magyar deviza árfolyama az euróval és a dollárral szemben. A magyar gazdasági adatok, így például a friss inflációs számok nem hoztak nagy mozgásokat. Érezhető, hogy a piacok a fegyvernyugvással kapcsolatos fejleményeket figyelik az első hurráoptimista reakciók után. Emellett a magyar devizára egyre nagyobb hatással vannak a vasárnapi választással kapcsolatos fejlemények.

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden tudnivaló és változás egy helyen

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden változás, a nyílt és titkos eljárás részletei, valamint az örökbefogadói díj egy helyen.

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Israel and the US say Lebanon is not included in a two-week ceasefire deal with Iran. PM Benjamin Netanyahu says Israel struck "the greatest blow" to Hezbollah in strikes today.

