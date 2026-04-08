Igaz vagy marketingfogás? Vizsgálat indul az ételintolerancia-tesztek ellen

Közleményükben azt írták, az ételintolerancia tesztek a közétett tájékoztatók szerint olyan eljárások, laboratóriumi tesztek, amelyek néhány csepp vérből több mint 200 féle élelmiszerre vonatkozóan megbízhatóan kimutatják, hogy az emberi szervezet mely ételeket nem tolerálja, ami összefüggésben van bizonyos betegségek vagy életminőséget rontó állapotok kialakulásával.

Az eredmények alapján pedig diéta állítható össze a panaszok hatékony megszüntetése érdekében – tették hozzá.

Az ügyészség rendelkezésére álló szakmai információk kérdéseket vetettek fel az ilyen tesztek tényleges hatékonyságával kapcsolatban: több nemzetközi és magyar tudományos társaság, szakmai szervezet álláspontja szerint az ilyen vizsgálatok megfelelő orvosi felügyelet nélkül egészségkárosodást,

alultápláltságot eredményezhetnek az olyan veszélyeztetett csoportokban, mint a gyermekek,

ezen kívül késleltethetik vagy megakadályozhatják a tünetek okának felderítését, téves diagnózis lehetőségét rejtik magukban.

Ezekkel ellenétes, az ilyen tesztek hatékonysága mellett érvelő szakmai álláspontok is rendelkezésre állnak – írták, rámutatva: a laikus fogyasztók ugyanakkor az ilyen termékek tényleges hatásosságáról, az azzal kapcsolatos pro és kontra tudományos eredményekről ismeretekkel nem rendelkeznek, így kiszolgáltatottabbak, könnyebben befolyásolhatók, ezért kiemelkedően lényeges, hogy tudományosan bizonyított állításokon alapuló, valós tájékoztatásban részesüljenek.

Hangsúlyozták, hogy

a termékek tényleges hatásosságát igazolni kell, a nem megfelelő szinten bizonyított állítások a fogyasztók érdekeit különösen súlyosan sértik.

Közölték azt is, hogy a jelen esetben ellenőrzés alá került ételintolerancia teszt jogi besorolását tekintve úgynevezett in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősül, így szigorú jogszabályi feltételeknek kell megfelelnie.

A hazai és uniós jogszabályoknak való megfelelőség vizsgálata piacfelügyeleti hatósági eljárásban történik, az erre speciális szakértelemmel rendelkező hatóságok által, ennek érdekében a főügyészség kezdeményezte a gyógyszerészeti hatóság piacfelügyeleti eljárását a teszt kapcsán – áll a közleményben.