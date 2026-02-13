Ifjúságkutatás: a tapasztaltság a legfontosabb vezetői erény

Az MCC Ifjúságkutató Intézet 2025 végén készített kutatásában arra kereste a választ, hogy a 15-39 év közötti, magyar fiatalok szerint melyek a felelős pozíciót betöltő vezető legfontosabb ismérvei, mi határozza meg ma leginkább egy vezető alkalmasságát. A válaszadás önkitöltős, online kérdőíven keresztül zajlott összesen ezer 15–39 éves korosztályba tartozó magyar állampolgár megkérdezésével.

A sokéves tapasztalat mint tulajdonság ebben a tekintetben mindent vitt, ezt a fiatalok 54 százaléka sorolta a három legfontosabb vezetői tulajdonság közé.

A nagy tapasztalat igénye éppen a legfiatalabbak, vagyis a 15–17 évesek számára a legmeghatározóbb (62 százalék). A fiatal kort a megkérdezettek mindössze 9 százaléka említett a jó vezető legfontosabb ismérvei között. A közlemény szerint összességében megdőlni látszik az a feltételezés, hogy az ifjúság körében a fiatal vezetők eredendően kedveltebbek.

A jó vezető második legfontosabb ismérve a nemzeti elköteleződés. Ezt a fiatalok 40 százaléka említette a három legfontosabb jellemvonás között. A liberális gondolkodást csak 22 százalékuk sorolta a dobogós tulajdonságok közé. A nemzet iránti elkötelezettséget a vidéki fiatalok (43 százalék) sokkal nagyobb arányban sorolták a top három vezetői erények közé, mint a budapestiek (30 százalék).

Forrás: MCC Ifjúságkutató Intézet

Végül a sorban a harmadik legfontosabb tulajdonság egy felelős pozíciót betöltő vezető esetében az idegen nyelv ismerete volt. Minden más ismérv (például nemi-vallási tényezők, kiemelkedő iskolai végzettség, családi háttér) messze ezektől elmaradva szerepelt a listán.