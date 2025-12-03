ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.66
usd:
327.12
bux:
109816.05
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Transparent umbrella under heavy rain against water drops splash background. Rainy weather concept.
Nyitókép: Julia_Sudnitskaya/Getty Images

Ne örüljünk annak, hogy melegebb lesz! – Időjárás

Infostart

Esőt hoz egy mediterrán ciklon.

A kedd-szerdai szürkeséget a hét további részében egy másik fajta szürkeség váltja egy mediterrán ciklonnak köszönhetően, eső jön, lehet, hogy sok is, de az is igen valószínű, hogy melegebb lesz az ilyenkor szokásosnál.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Borult, párás, szitálós, de 0 fok fölötti éjszaka után nem igazán melegszik fel a levegő, borult, párás, tartósan ködös ég alatt 3-10 fok lesz a csúcs, a keleti határokon lesz a legmelegebb, ott egy kis esély napsütésre is van, nem úgy, mint a nyugati határon, ahol inkább esőre.

Mutatjuk mindezt a HungaroMet videójában:

Kezdőlap    Életmód    Ne örüljünk annak, hogy melegebb lesz! – Időjárás

időjárás

ciklon

eső

tél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen
Lettország azt fontolgatja, hogy felszedi az orosz határra vezető vasúti síneket. A baltikumi országban ezt biztonsági fenyegetésekkel indokolják. A kérdés szítja feszültséget Moszkva és NATO-tag szomszédai között.
 

Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

„Fontos nap a béke ügyében” – Orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek Moszkvában

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna még rosszabb helyzetbe is kerülhet

Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

A magyar vendéglátás és turizmus stratégiai kérdéseiről, régiós és európai összehasonlításokról is beszélt Zsidai Zoltán gasztronómiai szakember, a Zsidai Csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedett Amerika

Emelkedett Amerika

A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulását befolyásoló impulzusokra figyelnek a héten - a Fed tisztviselőinek enyhébb hangvételű megszólalásai után nőtt az esélye a decemberi kamatcsökkentésnek, ennek hatására nagyot emelkedtek tegnap a nemesfémek. Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti, az ázsiai bizonytalan kereskedés után Európában sem láthatunk markáns elmozdulásokat. A magyar tőzsde a piacnyitásban nagyon jól teljesített, látványos hangulatromlás jött ezután, míg Amerikában jó volt a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka

Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka

Érkezik a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Five hours of talks between Putin and US negotiators were “constructive”, Kremlin officials say, but “a lot of work lies ahead”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 06:34
Gyorsabban fog öregedni az agya, ha így él
2025. december 2. 05:00
Veszélyekkel teli időjárásunk lesz
×
×
×
×