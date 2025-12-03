Ne örüljünk annak, hogy melegebb lesz! – Időjárás

A kedd-szerdai szürkeséget a hét további részében egy másik fajta szürkeség váltja egy mediterrán ciklonnak köszönhetően, eső jön, lehet, hogy sok is, de az is igen valószínű, hogy melegebb lesz az ilyenkor szokásosnál.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Borult, párás, szitálós, de 0 fok fölötti éjszaka után nem igazán melegszik fel a levegő, borult, párás, tartósan ködös ég alatt 3-10 fok lesz a csúcs, a keleti határokon lesz a legmelegebb, ott egy kis esély napsütésre is van, nem úgy, mint a nyugati határon, ahol inkább esőre.

