2025. október 28. kedd
Nyitókép: Pixabay

Vacakol a Spotify, és egyelőre csak átmeneti megoldás van rá

Infostart

Androidos felhasználók tapasztalhatták, hogy bizonyos körülmények között lefagy és összeomlik a Spotify. Van ugyan ideiglenes megoldás, ám ez sokak számára sovány vigasz.

Bosszantó hiba ütötte fel a fejét sok Spotify-felhasználónál a napokban: a zenei streamingszolgáltató androidos alkalmazása rendszeresen lefagy és összeomlik. A probléma akkor jelentkezik, amikor az eszköz wifi-hálózathoz csatlakozik, ám mobilinternet használata esetén nem – írja a 9to5Google híradása nyomán a hvg.hu.

Egyedüli megoldást a wifi kikapcsolása jelenthet, azonban ez nem valami nagy segítség azok számára, akiknek nincs korlátlan adatcsomagja.

A Spotify elismerte ugyan a hiba létét, saját közösségi fórumán a vállalat azt írta, hogy bizonyos androidos készülékeknél jelentkezhet ilyesmi, konkrétan pedig a Google Pixel és a Samsung Galaxy készülékeket említették.

A hibáról szóló első beszámolók már több naposak, ennek ellenére nem úgy néz ki, hogy a streaming oldal javította volna. A Spotify oldalán a mai napig az áll, hogy a hiba „vizsgálat alatt” áll, frissítés pedig azóta sem érkezett az apphoz a Play Áruházban. Ezért érdemes lehet újra és újra ellenőrizni, érkezett-e új frissítés.

