2025. október 28. kedd
Őszi hangulat vadgesztenyével, amelyen megcsillan a napfény.
Nyitókép: Pixabay

Ismét jön egy durva időjárási fordulat

Infostart

Az elmúlt napokban több front is érkezett-távozott, már csak kettő van hátra... Ezt követően déliesre fordul az áramlás, és tartósabb melegedés kezdődik. Az időjárás mintha a régi mondókát gondolná újra: "front, front, vesszőcske - kikészül az fejecske!"

Kedden a délelőtti naposabb időt követően délután északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki - többnyire kisebb - eső, zápor.

Kedd este délnyugatról határozott felhőzetcsökkenés kezdődik.

A szél éjjel északnyugatira fordul, és átmeneti szünet után hajnaltól ismét egyre nagyobb területen erőre kap: napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken néhol hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 11 és 18 fok között várható.

A hét közepén erős felmelegedésre számíthatunk, pénteken 20-22 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet.

Ismét jön egy durva időjárási fordulat

időjárás

előrejelzés

melegedés

