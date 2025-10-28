Ismét jön egy durva időjárási fordulat

Kedden a délelőtti naposabb időt követően délután északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki - többnyire kisebb - eső, zápor.

Kedd este délnyugatról határozott felhőzetcsökkenés kezdődik.

A szél éjjel északnyugatira fordul, és átmeneti szünet után hajnaltól ismét egyre nagyobb területen erőre kap: napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken néhol hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 11 és 18 fok között várható.

A hét közepén erős felmelegedésre számíthatunk, pénteken 20-22 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet.