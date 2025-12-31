Szélsőségekből 2025-ben sem volt hiány Magyarországon

Az idokep.hu összeszedte, melyek voltak azok a napok, amikor a szélből, csapadékból, hőségből vagy éppen hidegből kaptunk kicsit többet a kelleténél.

Február 19. – Leghidegebb éjszaka

Az év leghidegebb éjszakája február 19-én jött el, amikor gyakorlatilag a fél országban mínusz 10 fok alá hűlt a levegő. A legalacsonyabb értéket Romhányban mérték, ahol mínusz 15,9 fok volt a minimum (a HungaroMet Zabarban mínusz 15,6 fokot regisztrált), de azt követő éjszakák is mínusz 15,6, illetve mínusz 15,7 fokos fagyot hoztak.

Július 7. – Legerősebb szélvihar

Sok szeles napot hozott 2025, de az év legnagyobb szélvihara július 7-én csapott le az országra. Egy nyugat felől zivatarokkal, szupercellákkal érkező hidegfront vonult végig az országon, melyet több helyen 100-130 km/órás kifutószél kísért. A legnagyobb széllökést János-hegyen mérte a HungaroMet, ahol 137 km/órás orkán tombolt, ami megdöntötte a napi szélrekordot és az idei év legerősebb széllökésének bizonyult.

Július 26. – Legmagasabb hőmérséklet

Perzselő hőség és aszály jellemezte a nyarat, nem egy nap akadt, amikor 40 fok környékén mozgott a maximum-hőmérséklet. A csúcsot július 26-án értük el délkeleten: Sarkad Malomfok állomáson 41,3 fokig melegedett a levegő a HungaroMet mérései szerint. Csupán 0,6 fok hiányzott, hogy elérjük az eddig mért legmagasabb magyarországi hőmérsékletet, de a napi melegrekordot így is bőven túlszárnyaltuk.

Július 27. – Legnagyobb napi csapadékösszeg

A hőség mellett a csapadék szélsőséges eloszlására is találni bőven példákat a nyáron. Az ország legnagyobb része, különösen az Alföld alig kapott csapadékot – de ahol lassan mozgó, intenzív zivatar vonult át, akár fél, egy, de akár több havi csapadékösszeg is le tudott hullani egy nap alatt. Ez leggyakrabban a Dunántúlon következett be és július 27-én is egy ilyen intenzív zivatarrendszer mosta el Kaposvár térségét, több helyen villámárvizeket okozva. A HungaroMet mérései szerint a somogy vármegyei Csökölyön egy nap alatt 184 milliméter csapadék zúdult le, ami a sokéves júliusi csapadék két és félszerese.