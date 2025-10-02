Na, hol esett hó az éjjel? - Időjárás

A hideg levegő áramlása folytatódik, de nem az örökkévalóságig; vasárnap nyugat felől front érkezik, és hozza magával az enyhébb légtömeget - értesít a Hungaromet. De ne szaladjunk ennyire előre!

A következő napon még mindig a tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon és egy hideg légörvény alakítja hazánk időjárását, és egészen Görögországig egy nagy kiterjedésű mediterrán ciklon mélyül ki.

Még csütörtök hajnalban is lehetett enyhe zápor, az Északi-középhegységben fagy és hó is. A hőmérséklet 1 és 9 fok "közül" indul emelkedésnek napközben, a felhők alatt is 12-15 fokig, a csúcsok így is a sok éves átlag alatt maradnak. Eső már nem lesz, szél viszont - északias - igen.

Jelentős változás tehát most még nem lesz, az éjszakák csípősek lesznek, várhatjuk a hét legvégét!

A jövő hét közepén akár újra 20 fok fölötti csúcshőmérsékletek is lehetnek.