2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Nyitókép: Pixabay

Vigyázni kell: veszélyes bögréket hívtak vissza

Infostart / MTI

A nehézfémek kioldódása miatt különféle bögréket, köztük MTV, SpongeBob, South Park és Tini Nindzsa Teknőcök feliratú zománc bögréket is visszahívtak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Ezért a hatóság azt kéri, hogy

amennyiben valaki vásárolt MTV, SpongeBob, South Park vagy Tini Nindzsa Teknőcök feliratú zománc bögrét és kulcstartót, azt ne használja.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzésnél nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a BTDM Kft.-vel, amely a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és a kifogásolt tételeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött bögrék további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi - ismertette közleményében az NKFH.

Részletes, termékazonosító információk itt találhatók.

