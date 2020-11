Végre egy kis nyugalom, csak meg ne fagyjunk – időjárásjelentés

Egyre inkább magasnyomás lesz a meghatározó kontinensünk időjárásában – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az anticiklon középpontja folyamatosan kelet felé mozdul, ennek hatására a ciklonok, illetve frontjaik nem tudnak eljutni Európa középső területeire. Három nagy légörvény különíthető el, ebből kettő északon, illetve északkeleten örvénylik, a harmadik az Ibériai-félsziget felett található. Az időjárási kép azonos a két északi ciklonnál: északon gyenge havazás, délebbre eső, zápor a jellemző, a déli örvénynél a záporok mellett egy-egy zivatar is előfordul. A Kárpát-medence időjárását péntek estig az említett magasnyomás alakítja, így a köd feloszlását követően gyengén felhős, napos idő lesz a jellemző.

Éjszaka tovább csökken a felhőzet, így jórészt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Párássá válik a levegő, és főként a középső részeken köd, illetve rétegfelhőzet képződhet. Pénteken a rétegfelhőzet gyorsan zsugorodik, majd feloszlik, így jórészt mindenütt gyengén felhős, napos időre számíthatunk csapadék nélkül. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul, de a fagyzugos, derült, szélcsendes részeken -3, -4 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 9 és 14 fok között várható.

A következő napokban már fagyokra is készülni kell. Egyelőre gyenge fagyok fordulhatnak elő, péntek reggelre legnagyobb eséllyel az Északi-középhegységben - főleg Borsodban - lehet gyenge fagy. A Kisalföld tágabb környezetében, valamint az Őrség és a Nyírség egyes részein is megvan az esély fagyokra, ezeken a tájakon a szél időszakos leállása kulcsfontosságú tényező lehet. A középső országrészben pedig a rétegfelhőzet megmaradása/kialakulása akadályozhatja meg, hogy 0 fok alá hűljön a levegő.

Szombatra virradó éjjel, majd reggel és estétől sokfelé készülni kell ködre, amely helyenként napközben is hosszabb ideig megmaradhat. A borult, párás, ködös tájakon előfordulhat szitálás is. Napközben napos és párás területek egyaránt lesznek. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a maximumhőmérséklet általában 8 és 14 fok között valószínű, de a tartósabban ködös részeken ennél hidegebb is lehet.

Vasárnap reggel és estétől is sokfelé lesz sűrű köd. Napközben az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő várható, de lesznek még néhány óráig napos területek is. A borult, párás, ködös tájakon előfordul szitálás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, de a naposabb vidékeken 13, 14 fokot is mérhetnek.

