Megtébolyodott a potyautas: ordibált, köpködött és rugdosódott

A vádirat szerint a büntetett előéletű, újszilvási férfi – a bűnügy vádlottja – 2025 júliusában a Szolnok-Budapest Keleti-pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. 14 óra körüli időben a közfeladatot ellátó személynek minősülő jegyvizsgáló – a bűnügy sértettje – felkeltette a vádlottat és kérte tőle az érvényes menetjegyének felmutatását.

A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet a jegyvizsgálónál megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy Tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és két alkalommal leköpte.

A jegyvizsgáló ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlott a sértett felé rúgott, és trágár módon szidalmazta őt. Amikor a vádlott leszállt Tápiószecsőn, egy alkalommal arcon köpte a sértettet és sikertelenül megpróbált belerúgni.

A Nagykátai Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni – derül ki a Pest Vármegyei Főügyészség