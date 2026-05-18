Nyitókép: Zsolt Hlinka/Getty Images

Megtébolyodott a potyautas: ordibált, köpködött és rugdosódott

A Nagykátai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vele szemben intézkedő jegyvizsgálót bántalmazta.

A vádirat szerint a büntetett előéletű, újszilvási férfi – a bűnügy vádlottja – 2025 júliusában a Szolnok-Budapest Keleti-pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. 14 óra körüli időben a közfeladatot ellátó személynek minősülő jegyvizsgáló – a bűnügy sértettje – felkeltette a vádlottat és kérte tőle az érvényes menetjegyének felmutatását.

A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet a jegyvizsgálónál megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy Tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és két alkalommal leköpte.

A jegyvizsgáló ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlott a sértett felé rúgott, és trágár módon szidalmazta őt. Amikor a vádlott leszállt Tápiószecsőn, egy alkalommal arcon köpte a sértettet és sikertelenül megpróbált belerúgni.

A Nagykátai Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni – derül ki a Pest Vármegyei Főügyészség

Sulyok Tamás nem akar lemondani, Orbán Anita tárgyalást kezd Ukrajnával a kárpátaljai magyarokról

Zajlik a hatalomátvétel: a napokban történik meg az új minisztériumok apparátusának felállítása, egyre több államtitkári név ismert. Hétfőre Magyar Péter ismét kormányülés összehívását lengette be, így várhatóan több fontos bejelentésre számíthatunk a kabinettől. Orbán Anita arról adott hírt, hogy tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésére Ukrajnával. Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban arról beszélt, hogy nem tervez lemondani a tisztségéről, mire Magyar Péter újra távozásra szólította fel. A fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

Bár már több mint 2,2 millió személyijövedelemadó-bevallás beérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), sokan még nem végeztek az ügyintézéssel.

Bár már több mint 2,2 millió személyijövedelemadó-bevallás beérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), sokan még nem végeztek az ügyintézéssel.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

