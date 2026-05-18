2026. május 18. hétfő
Egy tűzoltó készíti elő a tömlőt egy bozóttűz vagy nádastűz eloltásához.
Nyitókép: Unsplash

Lángra gyújtotta volt élettársa házát, most aztán gondolkodhat tettén

Infostart / MTI

Különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki rágyújtotta a házat volt élettársára és másik két emberre – közölte a vádhatóság hétfőn.

A főügyészség közölte, a vádlott 2024 december közepén együtt italozott volt élettársával, annak új párjával és egy másik férfival egy borsodi településen lévő családi házban. A nővel többször is vitatkozott, majd távozott, később azonban visszatért, és tudva, hogy mindhárman a házban vannak, egy füstölő tárgyat dobott be az ablakon. A házban tűz keletkezett, az épület végül teljesen leégett.

A sértettek oltani próbáltak, de elveszítették az eszméletüket, a kiérkező tűzoltók mentették ki őket az égő házból. A vádlott volt élettársa a tűz következtében életveszélyes állapotba került, életét az időben történt szakszerű egészségügyi ellátás mentette meg. Négymillió forint kár keletkezett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

„Sok mindenben hazudott" – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen
„Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. A legszegényebbhez és a legelesettebbhez is.”
 

Sulyok Tamás nem akar lemondani, Orbán Anita tárgyalást kezd Ukrajnával a kárpátaljai magyarokról

Zajlik a hatalomátvétel: a napokban történik meg az új minisztériumok apparátusának felállítása, egyre több államtitkári név ismert. Hétfőre Magyar Péter ismét kormányülés összehívását lengette be, így várhatóan több fontos bejelentésre számíthatunk a kabinettől. Orbán Anita arról adott hírt, hogy tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésére Ukrajnával. Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban arról beszélt, hogy nem tervez lemondani a tisztségéről, mire Magyar Péter újra távozásra szólította fel. A fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

Komoly lépésre szánta el magát az adóhatóság: mentőövet dobtak a késlekedőknek, csak eddig él a lehetőség

Bár már több mint 2,2 millió személyijövedelemadó-bevallás beérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), sokan még nem végeztek az ügyintézéssel.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

