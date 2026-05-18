Lángra gyújtotta volt élettársa házát, most aztán gondolkodhat tettén

A főügyészség közölte, a vádlott 2024 december közepén együtt italozott volt élettársával, annak új párjával és egy másik férfival egy borsodi településen lévő családi házban. A nővel többször is vitatkozott, majd távozott, később azonban visszatért, és tudva, hogy mindhárman a házban vannak, egy füstölő tárgyat dobott be az ablakon. A házban tűz keletkezett, az épület végül teljesen leégett.

A sértettek oltani próbáltak, de elveszítették az eszméletüket, a kiérkező tűzoltók mentették ki őket az égő házból. A vádlott volt élettársa a tűz következtében életveszélyes állapotba került, életét az időben történt szakszerű egészségügyi ellátás mentette meg. Négymillió forint kár keletkezett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.