Szexuális szolgáltatást kért a drogért cserébe, kiskorúaktól is – videó

A szolgálat azt közölte, hogy titkos információgyűjtést követően tettek feljelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, miután kiderült, hogy egy 56 éves nyíregyházi férfi kábítószerrel kereskedett, illetve kábítószert adott át nőknek, köztük kiskorúaknak is, akiktől szexuális szolgáltatást kért cserébe.

Hozzátették, hogy a fiatalabb lányokat a férfi sokszor a gyermekotthon környékén szólította le; az autóját úgy alakította át, hogy abba beszerelt egy fa ágylapot matraccal, amely az együttlétek egyik helyszíne volt.

A férfit április 20-án fogták el az NVSZ közreműködésével. A lakásán, valamint az autójában tartott kutatás során kábítószergyanús anyagokat, mérleget és informatikai eszközöket foglaltak le.

A lefoglalt informatikai eszközök elsődleges átvizsgálása során hatalmas mennyiségű, nevekkel ellátott, mappákba rendezett, 5 terrabyte-nyi, 20 évnyi adatot találtak és foglaltak le a nyomozók – emelték ki.

Ez a mennyiség akár több tízezer fotót és 400-600 órányi videofelvételt jelenthet – tették hozzá.