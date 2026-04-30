2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Szexuális szolgáltatást kért a drogért cserébe, kiskorúaktól is – videó

Infostart / MTI

Gyermekpornográfiával is gyanúsítják azt a drogdílert, aki kiskorúaktól is kért szexuális szolgáltatást, amit videóra vett – közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a Facebook-oldalán.

A szolgálat azt közölte, hogy titkos információgyűjtést követően tettek feljelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, miután kiderült, hogy egy 56 éves nyíregyházi férfi kábítószerrel kereskedett, illetve kábítószert adott át nőknek, köztük kiskorúaknak is, akiktől szexuális szolgáltatást kért cserébe.

Hozzátették, hogy a fiatalabb lányokat a férfi sokszor a gyermekotthon környékén szólította le; az autóját úgy alakította át, hogy abba beszerelt egy fa ágylapot matraccal, amely az együttlétek egyik helyszíne volt.

A férfit április 20-án fogták el az NVSZ közreműködésével. A lakásán, valamint az autójában tartott kutatás során kábítószergyanús anyagokat, mérleget és informatikai eszközöket foglaltak le.

A lefoglalt informatikai eszközök elsődleges átvizsgálása során hatalmas mennyiségű, nevekkel ellátott, mappákba rendezett, 5 terrabyte-nyi, 20 évnyi adatot találtak és foglaltak le a nyomozók – emelték ki.

Ez a mennyiség akár több tízezer fotót és 400-600 órányi videofelvételt jelenthet – tették hozzá.

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt?
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi?
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
 
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. Azóta viszont az olajjal együtt a forint is kapaszkodik vissza és már 365 alatt jár az euróval és 311 közelében a dollárral szemben.

Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon: rossz hírt közöltek a meteorológusok a folytatásról

Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon: rossz hírt közöltek a meteorológusok a folytatásról

-5 fokot mértek Lénárddarócon, ezzel az 1976-os kékestetői hidegrekord is megdőlt.

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

2026. április 30. 12:29
Letartóztatták a döbröközi nő megölésével gyanúsított férfit
2026. április 30. 05:48
Borzalom, amit a nyugdíjas nő művelt
