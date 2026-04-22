2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Juszticia, az igazság allegorikus alakjának szobra, az igazságszolgáltatás jelképe.
Nyitókép: Pexels

Orvosokkal működő korrupciós gépezetre csaptak le

Infostart / MTI

A hajdú-bihari főügyészség 76 személy, köztük 36 orvos ellen emelt vádat, akiknek a közreműködésével jogosulatlanul hívtak le társadalombiztosítási támogatást orvosi segédeszközök után – tájékoztatta a főügyészség sajtószolgálata az MTI-t szerdán.

A vád lényege szerint a békéscsabai székhelyű társaság vezetősége egy olyan bűnszervezetet működtetett, amelyben a cég által szervezett rendeléseken a beszervezett orvosok és ápolók többnyire indokolatlanul írtak ki a hozzájuk forduló betegeknek ortopéd cipőket és egyéb gyógyászati segédeszközöket – írták jelezve, hogy emellett több esetben a művégtaggal rendelkező betegeknek is a társaságtól szerezték be a szükséges eszközöket.

A felírt segédeszközök után a forgalmazó társaság 2018 januárja és 2022 decembere között több mint 4,5 milliárd forint összegben jutott jogosulatlanul társadalombiztosítási támogatáshoz, a megvesztegetett orvosokat és különböző szociális intézmények alkalmazottait pedig jogtalan előnyben, készpénzben vagy utalványban részesítették – ismertették. Hozzátették: a nyomozó hatóság vagyon-visszaszerzés keretében mintegy 200 millió forint számlapénzt, továbbá 2 ingatlant és 7 járművet zárolt.

A közölték: a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 76 személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Gyulai Törvényszékre. A főügyészség a bűnszervezetben résztvevő

tíz cégvezetőt, nyolc orvost és egy asszisztenst minősített költségvetési csalás bűntettével

és egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben elkövetett vesztegetés bűntettével, további 28 orvost és 30 alkalmazottat pedig súlyosabban minősülő vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja.

A vádiratban a bűnszervezet tagjaival szemben végrehajtandó szabadságvesztés és pénzbüntetés, a megvesztegetett személyekkel szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint jelentős összegű vagyonelkobzás alkalmazását indítványozták.

A főügyészség további 27 gyanúsítottal, főleg intézményi alkalmazottakkal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, amely keretében lehetőséget kaptak arra, hogy velük szemben a jogtalan előny visszafizetése esetén az ügyészség az eljárást megszüntesse – közölte a vádhatóság.

vádemelés

vesztegetés

orvos

költségvetési csalás

hajdú-bihar vármegyei főügyészség

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Mohamed El-Erian: Lerombolták a világrendet, de nincs helyette új

Egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni, hogy a világgazdaság új korszakba lépett: a korábbi stabilitást felváltotta a gyakori és erős sokkok korszaka. A globalizáció, a washingtoni konszenzus és a régi gazdaságpolitikai kapaszkodók meggyengülésével egyre széttagoltabb és kiszámíthatatlanabb rendszer formálódik – amelyben a kérdés már nem az, hogy lesznek-e vesztesek, hanem az, hogy mennyien és mekkorát buknak.

Vége van, bezár a vidéki pláza kedvelt butikja: kinyírta a Temu, nem bírta tovább a versenyt a webshopokkal

Nyolc és fél év után lehúzza a rolót egy népszerű szegedi üzlet: a tulajdonos szerint nem maradt más választása, a vásárlási szokások teljesen átalakultak.

Two ships attacked in Strait of Hormuz after Trump extends Iran ceasefire

The Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) fired at a container ship, the UKMTO says, while a second vessel has also been attacked.

2026. április 22. 10:09
Mexikóban talált új otthonra a veszedelmes magyar drogbáró – most a hűvös jön
2026. április 22. 05:20
Elütötte a járdán bicikliző gyereket, majd egy szó nélkül otthagyta
