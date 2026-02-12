Nagy balhé a szombathelyi börtönben

A vádirat szerint az eset a szombathelyi börtön folyosóján, ételosztás közben történt. A vádlott megragadta a feladatát ellátó börtönőr nyakát, majd ellökte magától a hivatalos személyt. Amikor a körletfelügyelő megpróbálta megbilincselni a támadót, a férfi ellenállt, és

dulakodni kezdett az őrrel

- írja a vaol.hu.

A járási ügyészség a rovott múltú vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, valamint a közügyektől való eltiltást indítványozta.

Az ügyben a büntetőjogi felelősségről a Szombathelyi Járásbíróság hoz döntést.