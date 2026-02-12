ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
Prison interior. Jail cells and shadows, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Nagy balhé a szombathelyi börtönben

Infostart

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Szombathelyi Járási Ügyészség egy fogvatartottal szemben, aki a büntetés-végrehajtási intézet egyik felügyelőjére támadt – tájékoztatott a Vas Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint az eset a szombathelyi börtön folyosóján, ételosztás közben történt. A vádlott megragadta a feladatát ellátó börtönőr nyakát, majd ellökte magától a hivatalos személyt. Amikor a körletfelügyelő megpróbálta megbilincselni a támadót, a férfi ellenállt, és

dulakodni kezdett az őrrel

- írja a vaol.hu.

A járási ügyészség a rovott múltú vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, valamint a közügyektől való eltiltást indítványozta.

Az ügyben a büntetőjogi felelősségről a Szombathelyi Járásbíróság hoz döntést.

Bűnügyek    Nagy balhé a szombathelyi börtönben

24 ÓRA
