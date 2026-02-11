Ide-oda kacsázott a főúton, gyorsan ki is szedték a rendőrök – videó

Bejelentés érkezett február 6-án reggel, hogy a 8-as számú főúton, Veszprém határában egy autós nem tudja a saját forgalmi sávjában tartani a járművét, ide-oda kacsázik – írja Facebookon közzétett beszámolójában a Veszprém vármegyei rendőrség.

A rendőrök megállították, és igazoltatták a sofőrt. A jármű átvizsgálásakor kábítószergyanús fehér por, valamint két üvegpipa került elő, melyeket lefoglaltak. A 21 éves balatonfüredi lakost előállították, akinek drogtesztje pozitív lett.

Az egyenruhások a férfit kábítószer birtoklása miatt kihallgatták, ellene büntető- és a közlekedési kihágások miatt szabálysértési eljárás is indult.