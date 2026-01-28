ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
Scales of justice and Gavel on wooden table and Lawyer or Judge working with agreement in Courtroom, Justice and Law concept.
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Börtönbüntetést is kaphat a lánya zaklatóját megkéselő férfi

Infostart

A keddi előkészítő ülésen négy év börtönbüntetést kértek arra a férfira, aki a kerepesi HÉV-megállóban késsel megvágta annak a férfinak a nyakát, aki a lányát zaklatta. A bíró tárgyalást kezdeményezett az ügyben.

Megtagadta kedden a négyéves börtönbüntetést az előkészítő ülésen az a férfi, aki ellen emberölési kísérlet miatt emeltek vádat azután, hogy lánya zaklatójának megvágta a torkát a kerepesi HÉV-megállóban – számolt be róla az RTL Híradó.

Az eset során a lány HÉV-vel utazott Kerepesre Budapestről, mikor egy ittas társaság egyik tagja beszélgetni próbált vele, majd megsimogatta a lábát és megnyalta a száját. A lány ellenkezett, mire a férfi megpróbálta megütni, de a társai visszafogták. A sértett beszámolt szüleinek az incidensről, akik azonnal az állomásra siettek.

A megállóban kérdőre vonták a férfit, ez azonban dulakodásba torkollott. Az apa elővett egy sniccert és megvágta a zaklató torkát. Az ügyészség szerint csak a szerencsén múlt, hogy a férfi nem halt meg. Az apa vallomása szerint csak önmagát és a lányát védte.

A zaklató szintén jelen volt az ülésen, bevallotta tettét. Azt is hozzátette, hogy megbánta viselkedését. Egy év felfüggesztett börtönbüntetést kértek rá, a bíró azonban tárgyalást kezdeményez az ügyben, hogy tisztázódjanak a részletek. Az első tárgyaláson minden bizonnyal majd a HÉV kamerafelvételeit is megnézik.

bíróság

hév

lány

védelem

zaklatás

ügyészség

késelés

börtönbüntetés

apa

