ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Under arrest, a mans hands with clenched fists are handcuffed behind him. Black background with copy space.
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Biztonsági kamera és gyors intézkedés: hamar elfogták a betörőket

Infostart

A tettesek egy budakalászi házba törtek be, de már a visszaúton elfogták őket a rendőrök és a városrendészek.

Csütörtökön lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre egy Bokros utcai ház tulajdonosától, aki a telefonján keresztül érzékelte a riasztó jelzését és a kameraképek alapján gyors személyleírást kapott a rendőrség – írja beszámolójában a budakalasz.hu. Az elkövetők felkutatásába a budakalászi városrendészek is azonnal bekapcsolódtak.

A személyleírás alapján beazonosított tetteseket a Budakalász HÉV megállónál látták felszállni a szerelvényre.

A rendőrök felvették a kapcsolatot a HÉV rendészettel, akik utasították az éppen Békásmegyerről kiinduló szerelvény vezetőjét, hogy a következő megállónál addig ne nyissa ki az ajtót, amíg a rendőrök meg nem érkeznek. Az elkövetőket Csillaghegyen elfogták.

Az azonnali bejelentés és a pontos személyleírás gyors és hatékony rendőri és városrendészeti munkát eredményezett.

Kezdőlap    Bűnügyek    Biztonsági kamera és gyors intézkedés: hamar elfogták a betörőket

elfogás

kamera

budakalász

pest vármegye

betörők

városrendészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb bajban Magyarország szomszédja, az atomenergia lehet a megoldás

Egyre nagyobb bajban Magyarország szomszédja, az atomenergia lehet a megoldás

Szerbia felgyorsítja első atomerőműveinek előkészítését, mivel az ország egyszerre küzd a gyorsan növekvő áramfogyasztással és az elavult hőerőművek kivezetésének kényszerével – jelentette be Aleksandar Vučić elnök - közölte a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: többszázezer magyar utazásában állhat be komoly változás a következő hónapokban

Itt a bejelentés: többszázezer magyar utazásában állhat be komoly változás a következő hónapokban

Az első járművek már tavaly forgalomba álltak, a program folytatásáról pedig vasárnap számolt be Hegyi Zsolt vezérigazgató.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for 'truth' as senator calls for investigation

Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for 'truth' as senator calls for investigation

Federal authorities claim Alex Pretti was a "domestic terrorist" although Minnesota’s governor has criticised their account as “nonsense”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 15:02
Féltékenységből verekedett a zirci kamasz, majd lopott autóval menekült a rendőrök elől – videó
2026. január 24. 15:18
Telibe felvette a kamera a szigetvári gyújtogatót
×
×
×
×