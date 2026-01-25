Csütörtökön lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre egy Bokros utcai ház tulajdonosától, aki a telefonján keresztül érzékelte a riasztó jelzését és a kameraképek alapján gyors személyleírást kapott a rendőrség – írja beszámolójában a budakalasz.hu. Az elkövetők felkutatásába a budakalászi városrendészek is azonnal bekapcsolódtak.

A személyleírás alapján beazonosított tetteseket a Budakalász HÉV megállónál látták felszállni a szerelvényre.

A rendőrök felvették a kapcsolatot a HÉV rendészettel, akik utasították az éppen Békásmegyerről kiinduló szerelvény vezetőjét, hogy a következő megállónál addig ne nyissa ki az ajtót, amíg a rendőrök meg nem érkeznek. Az elkövetőket Csillaghegyen elfogták.

Az azonnali bejelentés és a pontos személyleírás gyors és hatékony rendőri és városrendészeti munkát eredményezett.